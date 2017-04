Repêchage LNH: Dereck Baribeau en hausse

La Centrale de recrutement de la Ligue nationale de hockey (LNH) classe le portier de L'Ancienne-Lorette au 10e rang des cerbères nord-américains admissibles à la séance de sélection des 23 et 24 juin, à Chicago. Une hausse de six positions pour l'athlète de 6' 5'' et 191 lb par rapport au palmarès de mi-saison, publié le 18 janvier.

«C'est sûr que je suis content, même si cette liste-là ne veut pas dire grand-chose», a-t-il affirmé, au téléphone. «La liste de chaque équipe compte plus. Je ne me ferai pas repêcher par la ligue, mais par une équipe. Alors on va voir rendu à Chicago», explique celui qui ne sait toujours pas s'il se rendra en Illinois pour assister au repêchage en personne.

Non seulement grimpe-t-il de six places, mais Baribeau devient du même coup le gardien de la Ligue junior majeur du Québec (LHJMQ) le mieux répertorié. Il devance le Sherbrookois Alex D'Orio, qui recule de 8e à 13e. D'Orio s'aligne avec les Sea Dogs de Saint-Jean et sert d'auxiliaire à Callum Booth depuis la fin de décembre.

Ce même Booth que les Remparts ont en quelque sorte remplacé par Baribeau dans leur alignement, à la période des transactions. Acquis de Val-d'Or le 6 janvier, Baribeau a joué les seconds violons d'Evgeny Kiselev jusqu'à l'élimination du 29 mars.

Un «nouveau départ» qui lui a permis de s'améliorer, dit-il, au contact de l'entraîneur des gardiens et du pilote des Remparts, Ghyslain Rousseau et Philipe Boucher. L'étudiant en sciences humaines au Cégep Limoilou piaffe déjà d'impatience à l'idée de reprendre l'entraînement en salle dans une semaine ou deux pour être fin prêt à occuper le poste de gardien numéro un du club junior de Québec, la saison prochaine.

Les chances de voir ce choix de première ronde dans la LHJMQ en 2015, cinquième au total, être sélectionné par une équipe de la LNH? En moyenne 21,4 gardiens ont été repêchés par année au cours des cinq dernières séances de sélection annuelle, avec 18 l'an dernier, plancher historique en 30 ans.

Du nombre, on comptait en moyenne 13 portiers évoluant en Amérique du Nord, dont 2,4 issus de la LHJMQ. Comme Booth (2015, 93e rang), Zachary Fucale (2013, 36e) et François Brassard (2012, 166e), qui ont tous porté le maillot des Remparts.

L'Américain Jake Oettinger, de l'Université de Boston, est le gardien le mieux classé en Amérique du Nord par la Centrale de recrutement, alors que le Finlandais Ukko-Pekka Luukkonen fait contrepoids du côté européen.

Au palmarès de 217 patineurs nord-américains, c'est-à-dire défenseurs et attaquants qui jouent sur ce continent-ci, on trouve Antoine Crête-Belzile (76e rang, recul de 10 positions par rapport à la mi-saison, Blainville) et David Noël (136e, non répertorié, Val-d'Or), deux anciens midget AAA du Blizzard du Séminaire Saint-François comme Baribeau, tandis que Cédric Paré (146e, +57, Saint-Jean), lui, a été formé au sein des Commandeurs de Lévis.

Notons enfin la présence de quatre porte-couleurs du Drakkar de Baie-Comeau : Ivan Chekhovich (71e, -20), Dartagnan Joly (102e, +23), Matteo Pietroniro (179e, -47) et Jordan Martel (207e, non répertorié).