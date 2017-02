Boucher et Baribeau sortent en béquilles de Sherbrooke

Le capitaine s'est blessé à la jambe droite à la suite d'un contact en fond de territoire offensif en début de rencontre. Boucher a eu besoin de l'aide de deux coéquipiers pour retourner au vestiaire et on ne l'a pas revu.

Baribeau, lui, s'est blessé à la jambe gauche en fin de première sur un jeu qui avait mené au refus d'un but du Phoenix en raison d'obstruction à ses dépens. Il a quitté la patinoire en douleur.

«Nous avons deux joueurs qui sont sortis en béquilles et un autre [Alexandre Drapeau] avec le nez cassé. Leur état de santé sera réévalué, il est trop tôt pour connaître la gravité des blessures, mais personne n'aime perdre des vétérans», confiait l'entraîneur-chef Philippe Boucher.

Cela n'a pas empêché les siens d'offrir un bel effort collectif, notamment dans une première période animée où ils menaient 3-2 au son de la cloche. En fin de compte, c'est un but de Mathieu Ayotte lors d'un désavantage numérique de deux joueurs qui aura fait la différence, et ce, même si le Phoenix a dominé 42-21 aux lancers.

Deux buts en 66 secondes

«Les gars ont tout donné. Il y a des gens qui vont commencer à respecter l'alignement qu'on a et l'effort qu'on donne. Je ne me sers jamais des blessures comme excuse, mais il y avait plusieurs choses contre nous dans ce match et on a réussi à l'emporter malgré ça. Le but d'Ayotte est l'un des plus beaux jeux que j'ai vus à trois contre cinq», ajoutait Boucher.

Derek Gentile et Olivier Mathieu avaient marqué en l'espace de 66 secondes en première tandis que Nicolas Poulin et Jason Imbeault déjouaient Baribeau et Kiselev, très solide en relève à son partenaire.

«Geno a été très bon et il connaît peut-être sa meilleure séquence depuis qu'il est avec nous, mais on va espérer que ça ne soit pas long pour Dereck, qui jouait aussi bien dernièrement», précisait Boucher, dont la troupe devance Halifax par cinq points au 10e rang du classement général de la LHJMQ.

NOTES : Les maires Régis Labeaume et Bernard Sévigny ont effectué la mise au jeu protocolaire, mais ils ont été évacués en cours de match par mesure préventive à la suite d'un appel au colis suspect qui pourrait n'avoir été qu'un canular, selon Ici Radio-Canada Estrie... Le défenseur Andrew Picco passera une autre batterie de tests, jeudi, pour déterminer l'étendue de sa blessure à l'épaule.