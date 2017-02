Les Remparts réunis autour du Super Bowl

«Je voulais brûler ça! Je n'avais pas touché à la glace beaucoup cette semaine non plus, avec ma suspension. Même contre Rimouski, je n'avais pas joué énormément, alors je m'étais dit que ce serait bon pour moi d'être sur la glace et de patiner. Je voulais être prêt pour la game de mercredi», a indiqué Turcotte, au sujet de la visite des Remparts à Sherbrooke.

Turcotte et Kielb faisaient partie des 17 joueurs des Remparts qui - question de faire passer les ailes de poulet et les nachos consommés la veille! - ont pris part à un entraînement optionnel sur la glace du Pavillon de la jeunesse, lundi matin.

«Je dois admettre que je ne pensais jamais qu'ils pourraient revenir de l'arrière. Mais Tom Brady peut tout faire! J'aime penser qu'il s'est passé quelque chose de magique... Quand j'ai vu le propriétaire des Falcons sur les lignes de côté, pendant les cinq dernières minutes, j'espérais vraiment que les Patriots complètent leur remontée, pour le lui faire payer!» a raconté le défenseur originaire de Hamilton, qui se promettait de narguer papa et maman, respectivement partisans des Bengals et des Seahawks, au cours des prochains jours.

«C'est la première fois que je vois ça, un retour de 25 points! Moi, je pensais que la game était terminée là. Quand on parle d'une équipe d'expérience, c'est là qu'on le voit! C'est là que ça ressort! À un moment donné, j'avais arrêté de regarder le match. J'étais sûr que les Falcons allaient gagner. Je me suis fait avoir ben raide!» a lancé Yanick Turcotte, qui a lui-même déjà chaussé les crampons pour le club de football de l'Académie Saint-Louis, où il évoluait à la position d'ailier défensif.

Depuis le dernier voyage dans les Maritimes à la fin janvier, les Remparts n'ont pas eu, entre les matchs et le voyagement, de congé digne de ce nom. L'entraîneur-chef Philippe Boucher a donc rendu optionnel l'entraînement de lundi. Et les Boucher, Ayotte, Maheux, Larionov, Verrette, Gagné et Drapeau ne se sont pas fait prier pour se prévaloir du congé.

«Il y en a là-dedans pour qui le mois de janvier a été dur. Donner une journée de congé en revenant du Cap-Breton après 14 heures d'autobus, est-ce vraiment une journée de congé? Si on veut se reposer, il faut donner le temps aux gars de le faire. Il y en a pour qui c'était ça, d'autres qui soignent des petits bobos ou qui ont plutôt fait une séance dans le gym», a expliqué d'entrée de jeu le pilote.

Dix-sept joueurs ont néanmoins foulé la glace du Pavillon de la jeunesse, dont les blessés des Remparts Jesse Sutton (genou) et Andrew Picco (épaule), qui ont pris part à la totalité de la séance dirigée par les entraîneurs adjoints Daniel Renaud et Marc Fortier. Le deuxième recevait plus tard en journée la confirmation qu'il n'avait pas subi de déchirure musculaire à la coiffe des rotateurs et subira d'autres examens, qui devraient permettre de déterminer la durée de son absence, d'ici la fin de semaine.

«C'est bon signe qu'il soit sur la patinoire. Quand il va revenir, les matchs vont être plus importants. Plus on va approcher des séries, plus tu veux que le gars soit au meilleur de sa forme. Il n'y a pas de substitut à patiner, quand tu es un joueur. Quand il va revenir, on veut qu'il joue de grosses minutes», a dit Boucher au sujet de son défenseur. La veille, l'organisation avait convié ses joueurs à une soirée de Super Bowl, une activité récurrente au sein de l'équipe, qui se veut toujours très populaire.

«On l'a fait à toutes les années. C'est le fun de faire certaines activités d'équipe. On a tendance à en faire plus en début de saison, mais c'est le fun d'en faire aussi à ce stade-ci de la saison et à l'approche des séries. Le Super Bowl, c'est un incontournable.»