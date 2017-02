Le trio des jeunes s'impose contre Sherbrooke

L'ancien choix de première ronde des Sea Dogs ne s'est pas caché pour dire qu'il a aimé partager le boulot avec Gentile et Robidoux et souhaite poursuivre l'expérience. «C'est deux joueurs de 17 ans avec moi, qui a 16 ans. Derek est patient, ne se débarrasse pas de la rondelle, et Robidoux, il frappe et il patine. J'ai adoré ça jouer avec ces deux-là. C'est sûr que si j'ai la chance de réessayer ça, c'est sûr que j'aimerais ça», a soutenu Mathieu.

Même s'il a évolué pour quatre autres équipes depuis son séjour avec les Remparts, le défenseur Cody Donaghey trouve toujours spécial de revenir jouer à Québec. «Même s'il y a eu tout un bon renouvellement de personnel chez les Remparts, les gens qui sont autour de l'équipe sont les mêmes. Le plus étrange, c'est de ne plus voir Lappy [Martin Laperrière]... Il m'a tellement aidé lorsque j'ai joué ici!»... Le capitaine Matthew Boucher et le gardien de but Evgeny Kiselev ont été respectivement nommés joueurs offensif et défensif de la troisième tranche de la Coupe Budweiser, couvrant la période allant de 16 décembre et 1er février. Dans l'intervalle, il a inscrit neuf buts et obtenu cinq passes en 17 parties. Quant à Kiselev, il a conservé une fiche de 5-7-0-1, une moyenne de buts alloués de 3,58 et un pourcentage d'arrêts de ,887... Les attaquants Yanick Turcotte (suspension) et Jesse Sutton (genou), ainsi que les défenseurs Andrew Picco (épaule) et Darien Kielb (réserviste) ont été rayés de l'alignement du côté des Remparts.