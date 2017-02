Pas de répit en vue pour les Remparts

Les relâchements seront donc à éviter pour les hommes de Philippe Boucher s'ils ne veulent pas glisser au classement et se retrouver à affronter en première ronde des séries une des cinq puissances de la ligue que sont les Cataractes, les Sea Dogs, les Huskies, les Islanders ou l'Armada.

«On aimerait mieux pas, mais on va voir. Il y a cinq équipes qui se détachent en avant. Pour le reste, il y a énormément de parité après ça. On veut essayer de se maintenir à quelque part entre la 7e et la 12e position. Et on va tout faire pour se maintenir là.

«Présentement, si tu as une bonne semaine, tu te maintiens ou tu montes. Et si tu as une mauvaise semaine, tu baisses. C'est ça, la parité. C'est ça qui fait que les joueurs peuvent individuellement, ou collectivement au sein de l'équipe, apprendre dans un environnement compétitif», a jugé Boucher, qui considère «positive» cette congestion du classement.

Pour la jeune troupe québécoise (25-21-3-1), le défi sera de ne pas subir de longues séquences de défaites, elle qui n'a pas réussi à coller deux victoires depuis le début du mois de décembre.

«Depuis le temps des Fêtes, ça n'a pas été facile. Ç'a commencé avec l'Abitibi, puis après ça, on a joué contre Blainville. On a eu de bonnes séquences, mais à Rimouski, c'est une période qui nous a fait mal. On a aussi eu de bons matchs dans la défaite. Contre Shawinigan, à la maison, on a joué un gros 60 minutes. Mais Shawinigan, c'est Shawinigan. Contre Victoriaville mercredi, à part le début du match où on s'est fait dominer un petit peu, le reste du match, c'est comme ça qu'on veut jouer : être acharnés, dédiés, payer le prix», a constaté Boucher, qui a donné congé complet à sa troupe, jeudi.

Les vétérans ont bien fait

Lors de la visite des Tigres, les vétérans ont particulièrement bien parus, ce dont le pilote se réjouissait et ce qu'il espère revoir vendredi lors de la visite du Phoenix de Sherbrooke, une équipe que les Remparts n'ont pas affrontée depuis le 22 octobre.

«Quand il te manque des vétérans, c'est plus difficile. Le retour de Ayotte a fait du bien. "Geno" [Kiselev] a connu un bon match, ce qui a fait du bien. Raphaël Maheux a joué tout un match. Matt [Boucher] a eu une bonne game. Garneau a été solide. Ça va passer par eux autres, surtout quand il te manque des joueurs.

«Jesse [Sutton, genou], c'est un joueur de troisième année, qui n'est pas là. Il faisait une bonne job en désavantage numérique. Picco [épaule], c'est aussi un joueur important pour nous autres. C'est le fun de voir que nos vétérans donnent le ton.»

Premier à montrer l'exemple, le capitaine Matthew Boucher, qui a inscrit 27 buts et 19 passes en 48 matchs cette saison, continue d'animer la jeune attaque de l'équipe, malgré une blessure récurrente au poignet.

«Louis Robitaille l'a eu à Drummondville et il était l'un de ses fervents défenseurs. Il disait qu'un jour où l'autre il allait marquer des buts dans cette ligue-là. Il l'a prouvé, l'année passée. Cette année, ça venait avec des attentes. Surtout quand tu es nommé capitaine de l'équipe. Et je pense que Matthew, comme le reste de nos leaders, remplit son mandat fièrement.»