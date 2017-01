Les Remparts prennent la direction des Maritimes

Les Remparts obtiennent plus de succès sur la route (12-8-3) qu'à domicile (11-12-1), cette saison. Même les séances d'entraînement semblent souvent plus efficaces à l'extérieur du Centre Vidéotron!

«Mardi, on s'est entraînés aux 3 Glaces [à Vanier] et ça tournait rondement, alors que ce matin, on avait moins de rythme. J'ai de la misère à me l'expliquer!» a constaté l'entraîneur-chef Philippe Boucher, mercredi, à la suite de l'entraînement matinal dans le grand amphithéâtre, le dernier avant de quitter Québec.

Boucher souligne les deux bonnes performances de ses hommes au Centre Vidéotron la fin de semaine dernière, soldées par un gain et un revers. Sur la glace, il a toutefois insisté sur le principe de tirer pour marquer avec des exercices à deux contre un et deux contre zéro.

«Si on ne marque pas à deux contre zéro [ce qui s'est produit en situation de match], on ne marquera sûrement pas quand ils vont être cinq devant nous, que ce soit Moncton ou n'importe quelle équipe!» a jeté le patron à ses ouailles en manque de l'instinct du buteur.

De fait, le premier match s'annonce le plus accessible. Moncton (13-30-2) ferme le classement de la LHJMQ au 18e et dernier rang. Aucune victoire à leurs 12 dernières sorties. Cap-Breton (27-17-4) arrive en sixième position, Québec (23-20-4), 10e.

À la veille de l'avant-dernier voyage de plus d'un jour de sa troupe en saison régulière, Boucher ne veut «pas que ça relâche. Se donner, se dédier, bloquer des tirs, tout faire pour l'équipe, c'est ça qui fait qu'on a 23 victoires. Même si tu es fatigué, tu dois te rendre utile à l'équipe».

L'autocar du club junior s'ébranle jeudi matin pour atteindre Moncton en fin d'après-midi. La bande de Québec couche à Antigonish après la partie de vendredi et tout le monde rentre dans la nuit de samedi à dimanche.

Sauf Boucher, qui saute dans l'avion aux petites heures dimanche matin pour être des activités préparatoires au Match des meilleurs espoirs en vue du repêchage de la LNH présenté lundi, au Centre Vidéotron.

La dernière fois que les Remparts ont collé deux victoires, ça remonte aux 2 et 3 décembre. Depuis, ils montrent une fiche de 6-11.

Sans Ayotte repentant

Boucher ne comptera pas sur son attaquant de 20 ans Mathieu Ayotte pour ces deux matchs. Ralenti par une blessure à l'épaule, comme en témoignait son gilet vert à l'entraînement, Ayotte reste à Québec.

Faut dire qu'il doit encore purger le deuxième et dernier match de sa suspension pour coup à la tête. L'auteur de 12 points en 10 rencontres depuis son acquisition par Québec ne devenait donc disponible que samedi, au Cap-Breton.

«J'ai revu mon geste sur vidéo et je me demande pourquoi j'ai fait ça», a reconnu un Ayotte repentant, mercredi. «Je dois accepter les conséquences, mais je ne suis pas un joueur de ce style-là», a assuré celui qui écope d'une deuxième suspension seulement en cinq campagnes et 224 matchs dans le circuit.

Quant à l'épaule du 15, elle ne réagit pas toujours de la même manière. Un lendemain de match peut s'avérer très bien et un autre plus souffrant. C'était le cas après la victoire de samedi dernier.

Sans perdre de vue que la semaine prochaine, les Remparts jouent trois fois en quatre jours. À commencer par la visite mercredi prochain de l'ancienne équipe d'Ayotte, Victoriaville, qu'il tient mordicus à affronter.