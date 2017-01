Les Remparts coulés en 42 secondes

Les locaux sont mieux sortis en troisième, portés par le but d'Huntley, inscrit à 26 secondes, mais les Cataractes sont revenus en fin de période avec deux réussites rapides de Nicolas Welsh et Brandon Gignac. Askew a complété la marque dans un filet désert.

Il n'a pas fallu très longtemps en première pour réaliser que la rencontre serait nettement plus animée que celle de la veille contre les Foreurs. Après seulement 1:15 de jeu, Yanick Turcotte et Mathieu Olivier avaient déjà laissé tomber les gants, dans un furieux combat qui semblait avoir été réglé pendant la période d'échauffement.

«Je trouve ça de valeur, honnêtement, parce que ç'a été un bon week-end. Samedi, on a travaillé. On a été chercher deux points. Aujourd'hui, on s'est donné une chance. "Geno" [Kiselev] a été solide. Nos défenseurs ont bien fait ça. On a payé le prix, on a bloqué des lancers. Il y avait de l'ambiance. [...] Si on avait été chercher un deuxième but, le résultat aurait été autre», a analysé Boucher, ajoutant que certains de ses attaquants «refusaient toujours» de lancer au but.

Anthony Beauvillier cumule 4 buts et 7 passes en 31 matchs avec les Islanders de New York.

Ayant connu un début de saison «en séquences», les Cataractes se sont néanmoins maintenus parmi les meilleures formations du Circuit Courteau, et ce, sans avoir procédé à des ajouts majeurs, à l'exception de Cameron Askew, lors de la dernière période des échanges.

Qui plus est, la formation mauricienne ne peut jusqu'à maintenant compter sur les attaquants Anthony Beauvillier et Gabriel Gagné, qui évoluent dans les rangs professionnels. S'alignant avec les Islanders de New York, le premier cumule 4 buts et 7 passes en 31 matchs avec la formation new-yorkaise. Quant au second, un espoir des Sénateurs d'Ottawa, il s'est promené entre Wichita dans la ECHL et Binghamton dans la AHL, où il a participé à 35 matchs, au total.

«Martin [Mondou, directeur général] a des contacts, mais ce n'est pas vraiment positif, ce qu'ils lui disent. Le pourcentage de chances qu'ils reviennent est très faible. Moi, comme coach, ça fait longtemps que j'ai fait une croix là-dessus. Il ne faut pas rêver en couleurs non plus», a raconté l'entraîneur-chef Claude Bouchard.

Si ce dernier avait son mot à dire, il préférerait voir un Gabriel Gagné, notamment, jouer un rôle prépondérant dans son équipe junior, plutôt que de le voir obtenir du temps de glace limité dans les mineures.

«Dans une situation comme celle-là, on aimerait plus que le gars soit dans le junior et joue plus. Mais ce n'est pas nous autres qui run ça! Cette décision-là, c'est vraiment l'équipe professionnelle qui la prend», rappelle Bouchard, ajoutant que le joueur déciderait peut-être différemment.

Pendant l'attente, plusieurs formations de la LHJMQ se sont améliorées aux Fêtes, notamment Blainville, Saint-Jean et Charlottetown. L'inaction des Cataractes a étonné.

«Le plan, c'était de rentrer un autre attaquant offensif sur nos deux premiers trios. On était dans la lutte pour Gauthier et Trenin. Par rapport au prix demandé, ça n'a peut-être pas viré comme on voulait. Dans une situation comme celle qu'on connaît, alors qu'Alexis D'Aoust est blessé, ça nous fait plus mal...» a-t-il convenu.