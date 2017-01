Baribeau bat son ancienne équipe

Kathleen Lavoie

Le Soleil Le Soleil Suivre @kathleenlavoie (Québec) À son premier départ à Québec, le nouveau gardien des Remparts Dereck Baribeau a signé une victoire de 3-1 face à son ancienne formation, les Foreurs de Val-d'Or, devant 9246 amateurs, samedi.

Dans un match qui ne passera pas à l'histoire, les hommes de Philippe Boucher ont eu le meilleur sur les Foreurs «qui n'avaient pas de jus», selon l'entraîneur-chef Mario Durocher, eux qui disputaient un deuxième match en 24 heures dans l'Est. Du même coup, les locaux ont mis un terme à la séquence de trois victoires consécutives des visiteurs. «Je pense que les gars ont travaillé. En avantage numérique, on s'est compliqué les choses. C'est peut-être là que ça n'a pas été un grand spectacle. Surtout à cinq contre trois. Pour le reste, on a travaillé, on a bloqué des lancers. On est une jeune équipe qui se doit de travailler pour gagner des matchs et on l'a fait», a estimé l'entraîneur-chef des Remparts, dont la troupe a été blanchie en cinq avantages numériques. Les locaux avaient été les premiers à rompre l'impasse en début de deuxième, lorsque la recrue Olivier Mathieu a trompé Étienne Montpetit d'un bon tir des poignets du cercle de mise en jeu. Le vétéran gardien avait la vue obstruée sur la séquence. Les Remparts ont ensuite raté une belle occasion de raffermir leur avance en milieu de troisième lorsqu'ils ont bénéficié d'un double avantage numérique de 1:50. Ils ne sont toutefois jamais venus près de tester Montpetit. En fin de match, Mattthew Boucher a doublé l'avance des siens après avoir été rejoint dans l'enclave par Mathieu Ayotte, alors que les deux équipes évoluaient à quatre contre quatre. Avec 5:45 à faire, Ivan Kozlov a privé Baribeau de son premier blanchissage en carrière, après avoir récupéré une rondelle libre. Dmitry Buynitskiy a complété dans un filet désert. «C'est ben le fun. Les gars ont joué une grosse game devant moi. Ils n'ont pas donné grand chances de marquer à Val-d'Or. J'étais stressé un peu au début, mais les gars ont bien fait ça pour me rendre la tâche facile», a raconté Baribeau, qui a stoppé 20 lancers. Match robuste Les Remparts ont en outre tiré leur épingle du jeu dans un match où les coups d'épaule ont été allègrement distribués, notamment de la part d'Alexis Pepin, du côté des Foreurs. «Ils ont des gros bonshommes. Ç'a été une game physique. Nos joueurs physiques ont été physiques, que ce soit Garneau ou Turcotte. Ils ont donné le ton. Et Baribeau a été solide devant le filet. [...] Dereck fait de grands pas dans la bonne direction et je suis content de voir ça», a jugé Boucher, qui confiera toutefois le filet à Evgeny Kiselev lors de la visite des Cataractes de Shawinigan, dimanche après-midi. Seul fait saillant de la première période, Boucher s'est vu attribuer un lancer de pénalité après avoir été accroché par Skylar Strumas, alors qu'il se dirigeait seul devant Montpetit. L'attaquant des Remparts a visé entre les jambières du gardien, mais ce dernier a refermé l'ouverture à temps. NOTES : Gentile, Robidoux (suspension), Verrette et Sutton (blessé genou) n'ont pas revêtu l'uniforme pour les Remparts... L'attaquant des Foreurs Mathieu Nadeau, originaire de Lévis, jouait devant une centaine de parents et amis... Fait rare, un quatuor d'officiels des Maritimes officiait la rencontre : les arbitres Thane Arsenault et Jeff Hopkins, et les juges de ligne, Wayne Doyle et Jesse Marquis.

«Duclair a les outils pour s'en sortir»

Philippe Boucher ne s'étonne pas que les Coyotes de l'Arizona aient rétrogradé Anthony Duclair à Tucson, dans la Ligue américaine. N'ayant cumulé que trois buts et six passes en 41 matchs, l'ancienne vedette des Remparts, qui avait inscrit 20 buts et 24 passes à sa première saison dans la LNH en 2015-2016, avait aussi connu un ralentissement à sa deuxième saison avec les Diables rouges, passant de 66 points à 16 ans à 50 points à 17 ans. «Je trouve ça plate, le sophomore jinx. On le voit ici avec nos joueurs de 17 ans, en ce moment. C'est fréquemment plus difficile, une deuxième saison», a convenu l'entraîneur, ajoutant toutefois que Duclair «avait tous les outils pour s'en sortir». Selon Boucher, le phénomène est bien réel. «C'est peut-être une question de penser que ça va être plus facile à ta deuxième année. [...] C'est la nature humaine. Mais tout doit se mériter à nouveau, l'année suivante....»

Desharnais comme inspiration