Le capitaine Boucher hanté par une vieille blessure

Ayant subi un examen d'imagerie par résonance magnétique ayant nécessité une infiltration articulaire la veille, Boucher ressentait toujours les effets de la procédure vendredi et a décidé de retourner au vestiaire avant la fin de l'entraînement.

«Ç'a commencé l'année passée, au mois de novembre», a précisé l'auteur de 23 buts et de 18 passes en 43 matchs cette saison. «Je ne sais pas si c'est ça qui est encore là, mais ça s'est développé et ça traîne, mais je ne veux pas rater de match pour ça. Et puis, ça s'endure assez bien», a plaidé l'attaquant de 19 ans, qui avait été incommodé par la même blessure au camp des recrues des Coyotes de l'Arizona, en septembre.

Pendant la séance, c'est Derek Gentile qui remplissait le rôle du capitaine sur la première ligne de l'équipe, à la gauche de Philipp Kurashev, au centre, et de Mathieu Ayotte, à droite. Ce dernier était également affublé d'un chandail vert de non-contact destiné à ménager une épaule amochée. Au menu de l'entraînement : situations de jeu à un contre un.

«C'est ce qu'on avait aussi fait la semaine passée avant d'aller à Rimouski. Les un contre un, les deux contre deux, comment les jouer, comment mieux contenir le gars dans le coin. On va continuer à marteler certains aspects. Quand on le fait bien, on anticipe la bataille. Si on peut se rendre là le plus vite possible, il y en a une partie de gagner. Tout part de la première bataille au hockey. Si ça part mal, c'est plus dur de s'ajuster après», a noté l'entraîneur-chef Philippe Boucher.

Plus souvent qu'autrement, la possession de rondelle découle de cette première bataille remportée. Et c'est en possession de la rondelle que les Remparts s'expriment le mieux sur la patinoire. «À Val-d'Or et à Rimouski, dans les phases où on a bien joué, on avait la rondelle. On l'avait et on l'avait souvent. Dans ce temps-là, on fait de bonnes choses avec. C'est un peu ça qui a fait défaut à Baie-Comeau. Je trouvais qu'on ne la voulait pas assez. Quand on la veut, on l'a et on est capables de faire des bonnes choses avec», a estimé Boucher père, au sujet de la défaite de 2-1 encaissée aux mains du Drakkar, mardi.

Tous de «gros tests»

L'entraîneur n'osait toutefois s'aventurer à faire des prédictions en vue du match face aux Foreurs, samedi. Même s'ils viennent de s'affronter deux fois à Val-d'Or au début du mois, et qu'ils avaient divisé les honneurs d'un programme double au Centre AirCreebec, les deux équipes n'en sont plus au même point, croit-il.

«On vient de les voir, mais il y avait beaucoup de nouveaux joueurs comme nous autres. C'est un peu une nouvelle équipe. Ils ont quand même un bon groupe de défenseurs, avec Henley, Noël. Je ne sais pas si c'est Montpetit qui va être devant le filet, mais c'est un bon gardien. Ils ont quand même été chercher des bons joueurs de hockey. Graaskamp, c'est un bon joueur de hockey.

«Les équipes de Mario Durocher, quand ça clique comme ç'a été parfois le cas cette année, elles sont capables de gagner avec des gros scores», a constaté Boucher, ajoutant que tous les matchs étaient de «gros tests», cette saison.