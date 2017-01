Beausoleil s'excuse à Picco

«Andrew est un petit gars que j'aime beaucoup, nous avons remporté la Coupe du Président ensemble, on lui a donné la chance de poursuivre sa carrière junior avec une organisation de premier plan. Il n'avait rien à voir avec notre punition. Dimanche soir, je n'étais pas de bonne humeur après moi-même, c'était totalement déplacé de ma part», expliquait Beausoleil, lundi après-midi.

Il devait rejoindre Picco dans les minutes suivantes, son premier appel ayant frappé la boîte vocale de l'arrière de 19 ans. Il tenait à lui présenter ses excuses directement, et non pas laisser un message. «Je n'ai pas tendance à me défiler», ajoutait-il au lendemain du revers des siens par 7-6 face aux Remparts.

Lundi matin, il avait aussi échangé quelques mots avec Philippe Boucher. L'entraîneur-chef des Remparts, qui avait embauché Beausoleil pour diriger l'Océanic lorsqu'il en était le directeur général, n'a pas apprécié l'entendre dire que «Picco n'avait pas besoin de personne pour échapper une rondelle».

«Serge et moi, on a travaillé ensemble et il connaît mon opinion là-dessus. Je pense que ça ne se dit pas. Il a gagné la Coupe du Président avec lui, il devrait plus le remercier que le critiquer», indiquait Boucher, rejoint sur le traversier

menant de Matane à Baie-Comeau, où jouent les Remparts, mardi.

Beausoleil avait assuré Boucher qu'il contacterait le joueur visé pour s'excuser.

«Serge va faire ce qu'il a à faire. Nous, on doit défendre nos joueurs, qui n'ont pas apprécié non plus. Je peux comprendre que ç'a été dit sous le coup de l'émotion, mais c'était regrettable et j'estime qu'il faut toujours épargner les joueurs», ajoutait Boucher.

De part et d'autre, les deux hommes avaient les nerfs à fleur de peau après le match de dimanche. Si Beausoleil critiquait le travail de l'arbitre, Boucher n'acceptait pas le laisser-aller de sa troupe, qui l'a emporté malgré une avance gaspillée de 6-2.

«Lorsqu'on s'en prend aux arbitres, il y a une facture à payer, j'en sais quelque chose! Serge va peut-être l'apprendre, ce n'est pas à moi de juger. De notre côté, il faut reconnaître avec une vue de recul qu'on a quand même marqué sept buts et gagné sur la route à un endroit où ce n'est jamais facile de le faire. On va se concentrer sur les choses positives, comme la première période, et rappeler aux joueurs pourquoi ça fonctionne lorsqu'on joue de telle manière.»

Même s'ils ont laissé filer une avance de quatre buts, dimanche, les Remparts ont obtenu deux précieux points de classement. L'objectif est d'aller chercher ceux à l'enjeu contre le Drakkar, mardi au Centre Henry-Leonard. Venu en relève à Evgeny Kiselev en troisième période, dimanche, le gardien Dereck Baribeau sera devant le filet.

«Lorsqu'on regarde le classement à l'approche des séries, les deux points à Rimouski étaient très importants. Nous avons disputé des matchs serrés en début de saison en respectant notre manière de jouer, on a même obtenu quelques blanchissages, et on s'est peut-être éloigné un peu de ça dernièrement. Il reste que parfois, on n'a pas le temps de «décanter» après un match et on parle peut-être un peu trop rapidement.»