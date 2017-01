Remparts 7/Océanic 6: remontée freinée à temps

Philipp Kurashev (13 e et 14 e ), Dmitry Buynitskiy (6 e ), Matthew Boucher (23 e ), Mathieu Ayoytte (11 e en plus de trois passes) et Benjamin Gagné (5 e ) ont marqué pour les Remparts. La réplique fut celle de Samuel Laberge (12 e et 13 e ), Tyler Boland (30 e ), Dylan Montcalm (12 e ), Denis Mikhnin (16 e ) et Trépanier (1 er ).

«Mon travail, c'est de toujours être prêt. Je ne m'attendais pas à avoir ma première victoire parce que je ne jouais pas, mais je suis très content. À 6-2, on pensait peut-être que ça allait être facile. Ça virait pas mal en troisième, et à 6-6, je commençais à être un peu stressé, mais les gars ont bien fait ça», a noté le gardien Dereck Baribeau, venu en relève à Evegny Kiselev à 6-5 en début de troisième. Il méritait d'être le partant à Baie-Comeau, mardi, a confirmé l'entraîneur-chef sur-le-champ.

«C'est la plus grande rivalité de la Ligue, il se passe toujours quelque chose et je n'étais pas à l'aise à 6-2. On a perdu le contrôle en deuxième en pensant que ça allait être facile. Ça l'est seulement quand le match est fini et que tu as été acharné de la première à la dernière minute, pas lorsqu'il reste 5:55 à jouer en deuxième», a dit l'entraîneur-chef des Remparts Philippe Boucher, partagé entre la récolte des deux points de classement et la façon d'y parvenir.

Alors que les deux clubs étaient 6-6 à un peu plus de quatre minutes de la fin du match, deux pénalités de deux minutes chacune imposées à Alexandre Grisé et à Dylan Montcalm de l'Océanic auront fait toute la différence dans la tournure du match. C'est ce dont est persuadé l'entraîneur-chef de Rimouski qui est littéralement sorti de ses gonds, derrière le banc des locaux, vociférant contre les officiels.

«Il y a eu deux appels en ligne, a déploré Serge Beausoleil. Trébucher sur Grisé, c'est ridicule! Ça peut pas être un appel qui est égal. Puis, le 4 contre 3 pour deux minutes, c'est une porte qui s'ouvre de façon inespérée pour l'adversaire! J'ai tout revu et c'est totalement inacceptable!»

«De voir une décision qui est complètement dénaturée comme ça, c'est d'une tristesse, a-t-il continué à tempêter. On a un superbe match, on revient de l'arrière, le building est gonflé à bloc et on appelle une pénalité sur [Andrew] Picco, qui n'a pas besoin de personne pour échapper une rondelle. À 4:15 de la fin, on doit laisser jouer! Le hockey sense, c'est pas juste pour les joueurs! Ça n'enlève rien à notre début de match qui n'était pas bon. Mais, en troisième période, on se serait attendus à un peu plus de jugement!»

L'entraîneur pense même que la diffusion du match en direct sur TVA Sports puisse avoir eu une incidence sur le jugement des officiels. «Il faut que le spectacle puisse se donner lui-même, analysait-il avec colère. C'est pas aux arbitres à se donner en spectacle quand le match est à la télé!»

Autant Beausoleil était furieux contre les arbitres, autant il était heureux de la performance des siens. «Je suis très fier de la façon dont les gars ont montré de la résilience, a-t-il tenu à souligner. À 6-2, bien peu de gens croyaient qu'on pouvait revenir dans ce match-là... et on est revenus! Après la semaine qu'on vient de faire, 2400 km et cinq matchs, puis arriver à un sixième et jouer de cette façon-là en troisième, c'est tout à l'honneur des gars qu'on a utilisés!» Johanne Fournier (Collaboration spéciale)