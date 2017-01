Une relance par le centre

Samedi, à l'entraînement, Côté se retrouvait entre Yanick Turcotte et Derek Gentile au lieu de sa place habituelle à l'aile. «On veut l'aider à s'en sortir», a dit l'entraîneur-chef Philippe Boucher en expliquant le raisonnement derrière ce changement.

«On veut que Louis-Filip ait la rondelle, et même s'il n'a pas joué beaucoup à cette position, il comprend bien la responsabilité d'être au centre. Il a une bonne tête de hockey, on l'a essayé, et dès les premières minutes [à Val-d'Or], il a bien fait et on va espérer que ça continue», a ajouté Boucher.

Côté n'a pas marqué à ses 31 derniers matchs, son dernier but remontant au 14 octobre. Il n'a amassé que cinq passes pendant ce silence offensif. Il ne se laisse pas aller au découragement, les chances étaient présentes. Reste à profiter de celles-ci.

«Tous les joueurs passent à travers une léthargie dans leur vie, c'est juste que la mienne est plus longue. Si je n'avais pas de chances de marquer, je serais plus négatif, mais j'en ai et je reste positif. Je n'y pense pas tout le temps, mais c'est sûr que j'ai hâte», admettait le numéro 23 après l'entraînement de samedi au Pavillon de la jeunesse.

Avant de se retrouver au centre lors des trois plus récents matchs, Côté n'avait pas joué à cette position depuis son passage au niveau pee-wee. «Ça fait longtemps. La différence avec l'aile, c'est l'angle pour recevoir la rondelle et les mises au jeu, mais je me sens à l'aise. Ça peut aussi m'apporter plus de vitesse, car je vais être en mouvement alors que j'ai un départ plus lent. Je ne sais pas trop si je suis un ailier ou un centre, mais présentement, c'est la bonne position pour moi.»

Il n'a pas encore discuté avec les centres naturels de l'équipe. Pour l'instant, il observe. «Je regarde les matchs à la télévision et je surveille les centres pour apprendre leurs trucs.»

La présence de Turcotte et Gentile à ses côtés pourrait l'aider à se relancer. «Yanick est ultra positif avec moi, il m'encourage et fait de l'espace alors que Gentile crée des chances offensives.»

Classement serré

Les Remparts disputent leurs deux prochains matchs à Rimouski (dimanche 15h) et à Baie-Comeau (mardi), des formations de leur division qui pourraient s'éloigner si les visiteurs de Québec devaient l'emporter.

«Il y a tellement de parité dans la Ligue. Quand tu penses que ça va se séparer après deux victoires, ça redevient assez compact dès que tu perds», a indiqué Boucher, dont la troupe a sept points d'avance sur l'Océanic, vainqueur à Shawinigan, jeudi, et vaincu à Gatineau, vendredi.

«Je regarde le classement, mais je ne me dis pas qu'il faut gagner pour que Rimouski et Baie-Comeau se retrouvent à tel rang. On veut finir le plus haut possible, car c'est ce qui va nous donner le plus de chances dans les séries, mais il faut d'abord jouer du bon hockey pour continuer à progresse, individuellement et collectivement. Je veux qu'on laisse tout sur la glace.»