Rôles à trouver et à accepter

(Québec) La période des transactions étant chose du passé, le temps est venu pour chacun de se trouver un rôle précis dans la formation. Mais plus important encore, de l'accepter. Voilà ce qui attend les joueurs des Remparts de Québec au cours des prochaines semaines. Pour l'instant, la chance est aux coureurs. Ne reste plus qu'à la saisir!

Si l'on prenait une photo de l'équipe actuelle à comparer à celle de la majorité des matchs de la première moitié de saison, on retrouverait six nouveaux visages dans le vestiaire du club.

«Ce que je trouve dommage du dernier match, c'est que "Geno" [Evgeny Kiselev] nous a donné une chance, mais on a plus ou moins répondu. Il faudra que les gars se trouvent un rôle, qu'ils l'acceptent, et on s'en ira avec ça. Les bouts où l'on a travaillé, jeudi, on a rivalisé avec l'une des meilleures équipes de la Ligue, mais c'était sporadique, on a eu trop de passagers», constatait l'entraîneur-chef Philippe au lendemain de la défaite de 4-1 contre l'Armada de Blainville-Boisbriand.

Sans repartir à zéro, Boucher a rafraîchi la mémoire de ses joueurs et expliqué les bases de son système de jeu, vendredi après-midi, lors d'un entraînement au Pavillon de la jeunesse. Selon lui, son club est capable de créer des chances de marquer lorsque les joueurs font bien les choses et respectent la manière de jouer.

«L'Armada n'a que deux nouveaux joueurs, d'autres clubs en ont beaucoup plus, comme Saint-Jean et Charlottetown. Ils sont tellement talentueux, ils vont se replacer. Nous aussi, on a beaucoup de nouveaux, et s'ils ne le sont pas, ils sont très jeunes. L'acceptation des rôles, c'est important dans une équipe.»

Un tableau qui dérange

Boucher ne voulait pas nommer ceux qu'il estimait avoir joué le rôle de passagers, l'autre soir. Il pense que certains se préoccupent trop de la composition des trios sur le grand tableau, dans le vestiaire.

«Combien de joueurs marquent régulièrement des buts depuis deux ans avec nous? Matthew Boucher et Derek Gentile. Pour le reste, ce sont des opportunités qui se présentent. Si ça va bien, tu vas en avoir une. Si celle-ci se termine, il faut quand même rester le même joueur si tu es un travaillant, un joueur physique, un jeune en progression, etc.»

En fait, ils demandent à ses protégés de s'affirmer et de ne pas bouder si certains sont préférés à des spécialistes offensifs ou défensifs quand la situation le commande.

«On ne pourra pas gagner sans notre gardien de but, sans que Raphaël Maheux et Matthew Boucher assument leur rôle, sans que Philipp Kurashev prenne une ligne en charge. Jeudi, à 10-1 dans les lancers, il y a des gars qui pouvaient faire quelque chose pour que le match vire de bord, mais on ne l'a pas vu. Présentement, on a un alignement qui offre plein d'opportunités.»

Il songe à réunir ses trois piliers offensifs, soit le capitaine Boucher, le vétéran Mathieu Ayotte et le Suisse Kurashev. «Ce qu'on veut, c'est de se trouver une constance, soit une bonne ligne offensive, un trio défensif et des gars qui vont déranger et changer le ton lorsqu'on en a besoin. On les connaît, et peu importe la combinaison de nos lignes, nous avons des éléments qui peuvent contribuer sur chacun», rappelle celui qui ne coule jamais ses trios dans le ciment depuis qu'il dirige les Remparts.