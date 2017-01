Remparts: la fierté au travail

Toujours à la recherche de ce qui cloche à la maison, Boucher entend réunir son groupe de leaders et trouver des pistes de solution afin de renverser la tendance qui s'est installée depuis que l'équipe a déménagé ses pénates au Centre Vidéotron, la saison dernière.

«On va rencontrer Matthew [Boucher] et les assistants. On a quand même eu 20 victoires avant Noël. On peut être fiers de ce qui a été accompli. Le seul hic dans tout ça, c'est qu'on a le deuxième meilleur dossier sur la route, mais qu'à la maison, c'est plus difficile. Je suis un peu tanné d'en parler. On veut que nos fans soient fiers de leur équipe. Ce sera un gros challenge, jeudi, mais ce n'est pas toujours le résultat qui compte. C'est comment tu fais les choses», a estimé l'entraîneur-chef des Remparts.

Contre la puissante Armada, Boucher veut que ses joueurs démontrent de l'énergie, de l'enthousiasme et de la fierté, à l'image du premier entraînement de l'équipe avec son alignement final, au Centre Vidéotron, mercredi.

«Pour une première avec notre nouveau groupe, j'ai aimé ce que j'ai vu. Ça tournait rondement. On a vu des belles choses. Et c'est un peu ce que je leur ai dit avant la pratique. C'est ça, notre groupe. C'est le groupe qu'on a assemblé depuis la période des Fêtes l'année passée et avec qui on va avancer», a soutenu Boucher, qui a ajouté les Ayotte, Mathieu, Gagné, Bily, Hould et Baribeau pendant les Fêtes.

Une équipe améliorée

Même s'il a dû sacrifier l'un des meilleurs gardiens de la ligue en Callum Booth, l'homme de hockey est convaincu d'avoir une meilleure équipe sous la main aujourd'hui, que celle qui a pris la direction de Rouyn-Noranda, mardi dernier.

«Callum, c'était une grosse partie de notre équipe, mais je pense qu'on a une meilleure équipe aujourd'hui, mis à part la situation des gardiens de but, avec qui il va falloir être patients. Il va falloir donner l'opportunité à "Geno" [Evgeny Kiselev] de se faire valoir et permettre à Dereck de challenger "Geno" un petit peu. Mais je pense qu'on a une meilleure équipe présentement que lorsqu'on est parti en voyage en Abitibi», a affirmé Boucher.

La dernière série de quatre matchs à Rouyn-Noranda et Val-d'Or a d'ailleurs permis de constater que les Remparts se sont nettement améliorés en possession de rondelle.

«On a plus de mains, on a plus de talent. Igor [Larionov Jr] et Shaun Bily, dans l'alignement, ça change l'équipe. Nos autres joueurs vont se retrouver aussi. Côté a été excellent, ce matin. Il a eu une couple de bons matchs. La confiance va revenir. À la défense, Hould est bon avec la rondelle. On a des gars qui sont patients. C'est ce que je veux voir, tout en respectant certains principes défensifs, évidemment. C'est toujours plus le fun avoir la rondelle que courir après.»

Malgré cela, Boucher prédit que les Remparts ne vogueront pas toujours sur une mer tranquille, d'ici la fin de la saison. «Ça ne change pas ce qu'on a dit au début de l'année, à savoir que, contre les puissances de la ligue, et des puissances qui se sont améliorées, il y a des soirs où il va venter fort. Un peu comme à Québec, ce matin! Mais ça va arriver. Il ne faut pas se le cacher, mais on va faire face à la musique», a soutenu Boucher, qui a confié le départ de jeudi à Evgeny Kiselev.