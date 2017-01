Jesse Sutton perdu pour un mois

Kathleen Lavoie

Le Soleil Le Soleil Suivre @kathleenlavoie (Québec) Les Remparts seront privés des services de l'attaquant Jesse Sutton pour une période d'au moins un mois. Blessé dans la deuxième période du match opposant les Remparts aux Huskies à Rouyn-Noranda, mercredi, le Terre-Neuvien de 18 ans a subi une déchirure partielle (deuxième degré) du ligament collatéral intérieur.

La nouvelle de cette absence prolongée est tombée alors que le directeur général Philippe Boucher était à finaliser son alignement en vue de la deuxième moitié de saison, avant la limite de mardi midi. C'est ce qui explique notamment que les Remparts termineront la saison à 24 joueurs, dont 14 attaquants. «J'ai toujours pensé qu'un alignement idéal, c'était 23 joueurs, soit 8 défenseurs, 13 attaquants et 2 gardiens de but, mais avec la blessure de Jesse et une certaine jeunesse à l'attaque, je pense que ça va être mieux comme ça. Ça s'explique aussi par l'ajout de dernière minute de Shaun Bily à l'avant. Quand il est devenu disponible, ç'a piqué notre curiosité avec la blessure de Jesse, mais même sans ça, je pense qu'on l'aurait essayé. On a pu voir en fin de semaine qu'il était capable de jouer», a noté l'homme de hockey. La perte de Sutton survient également alors que l'attaquant de 20 ans Mathieu Ayotte a été au repos forcé, dimanche, lui qui est embêté par une blessure à l'épaule datant de son séjour avec Victoriaville. «Il a une certaine condition dont on était au courant avec Mathieu. C'est pour ça qu'on a une certaine protection [choix conditionnel] dans notre transaction avec Victoriaville. C'était juste une question de faire attention à lui. Quatre matchs en cinq jours, c'était beaucoup lui demander. On essaie de s'assurer qu'il joue le plus de matchs avec nous, mais surtout qu'il soit en santé quand les séries vont commencer, alors c'était préventif», a expliqué Boucher. Larionov impressionne Alors que certains joueurs font leur entrée dans la salle de thérapie de l'équipe, il y en a un qui en est sorti avec panache en fin de semaine. Meilleur joueur des Remparts lors du programme double à Val-d'Or, Igor Larionov Jr a démontré de belles aptitudes qui ont conforté Philippe Boucher dans sa décision de miser sur lui. Même chose pour l'Américain Shaun Bily, ancien coéquipier de Larionov avec le HoneyBaked de Detroit, qui a lui aussi subi son lot de blessures majeures (cheville, épaule) à ses deux dernières saisons. «Igor a répondu a beaucoup de questions, en fin de semaine. Reste à savoir s'il peut rester en santé. Quant à Shaun, c'est un gars d'expérience. Il a connu un bon match, même si c'est toujours plus facile de jouer avec l'adrénaline. Ce sont des gars qui, avec des bonnes performances, peuvent se tailler une place dans notre top 6», a convenu Boucher. Ce dernier attend toujours que ses attaquants de 17 ans lui en donnent davantage, mais il commence à voir des signes encourageants. «Moi, je m'inquiète quand un joueur n'a pas de chances de marquer. Côté a été très visible et a eu beaucoup de chances de marquer dans les deux derniers matchs. À moins d'être un Anthony Beauvillier, à 17 ans, un jeune n'est pas nécessairement prêt à être un joueur d'impact. Le joueur le plus utilisé à l'avant, dimanche, a été Andrew Coxhead. Il a joué sur deux lignes, en avantage et en désavantage numérique. C'est du positif. Je vois beaucoup de positif quand je regarder notre alignement. Il reste juste à jouer avec constance.»

Jérémy Laframboise, partir pour mieux revenir

Jérémy Laframboise a été cédé aux Riverains du Collège Charles-Lemoyne (midget AAA).

Parmi les joueurs qui ont quitté les Remparts à la limite des échanges, l'attaquant de 17 ans Jérémy Laframboise a été cédé aux Riverains du Collège Charles-Lemoyne (midget AAA) afin d'obtenir plus de temps de glace, a expliqué Philippe Boucher. «On l'aime beaucoup. On a eu un meeting avec lui pour lui faire comprendre que ce n'était pas une démotion. On sait qu'on a un joueur de niveau junior avec lui, qu'il peut jouer un rôle important avec nous autres l'année prochaine, mais il faut qu'il voie plus de temps de glace», a estimé l'entraîneur. Ce dernier croit que Laframboise, contrairement à Olivier Mathieu, récemment acquis des Sea Dogs, n'a pas eu l'occasion de dominer au niveau inférieur. «Olivier Mathieu, si on l'avait repêché en première ronde, on l'aurait gardé après le camp d'entraînement, parce qu'il a dominé dans le midget AAA. Laframboise était un bon joueur dans le midget AAA, mais il n'a pas nécessairement dominé. D'aller dominer, ça va lui permettre de gagner en confiance», a poursuivi Boucher, rappelant que Laframboise pouvait être rappelé et jouer un maximum de 10 matchs, en deuxième moitié de saison.

