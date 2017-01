Un dur périple qui finit bien

Continuant d'obtenir de belles chances de marquer en deuxième, les Remparts ont vu un autre petit nouveau toucher la cible, lorsque l'Américain Shaun Bily (+ 2) a complété un jeu de son ancien (et nouveau!) coéquipier Igor Larionov Jr pour inscrire un premier but à son premier match dans l'uniforme des Diables rouges.

«Ça fait du bien. Et ce qui fait du bien aujourd'hui, c'est que du premier au dernier, aujourd'hui, on a été bons. Notre gardien a été bon. Nos six défenseurs ont bien fait ça. Et tout le monde a contribué à l'avant. [...] On est passés de courir après la rondelle à Rouyn-­Noranda, à l'avoir la majorité du match. Et on a des gars qui sont capables de jouer avec elle quand ils sont en confiance», a estimé l'entraîneur-chef Philippe Boucher.

À ses deux premières saisons avec les Otters d'Erie dans la OHL, l'attaquant américain Shaun Bily n'a disputé que 42 matchs. Peu épargné par les blessures, le centre de 18 ans n'a jamais pu se faire justice dans une organisation qui alignait les Connor McDavid et Dylan Strome. Il s'amène maintenant à Québec où il souhaite montrer ce dont il est capable.

Hypothéqué par une blessure à la cheville à sa première saison avec les Otters en 2014-2015, puis écarté du jeu en raison d'une dislocation de l'épaule la saison passée, Bily n'est jamais parvenu à faire sa place avec une formation qui aspire aux grands honneurs à Erie, cette année.

«Ce n'était pas le meilleur endroit pour mon développement. Québec a appelé et m'a offert un poste. J'étais très excité quand mon agent m'a dit qu'il avait parlé à l'entraîneur et qu'il était très intéressé. De mon côté, j'étais heureux de savoir que quelqu'un était prêt à me donner une chance», a raconté le centre gaucher de 5'10" et de 185 livres, qui a rejoint sa nouvelle formation à Val-d'Or, samedi soir.

Chez les Remparts, le natif de Doylestown, en Pennsylvanie, espère qu'on fera preuve de patience à son endroit et qu'il pourra rapidement contribuer aux succès de l'équipe.

«Avant que j'arrive, Philippe Boucher m'a dit qu'il me donnerait toutes les chances de me faire valoir et c'est ce dont j'ai besoin. J'ai besoin qu'on croie en moi, qu'on me fasse confiance. Je vais tout faire pour mériter le poste qu'on vient de me donner», a affirmé celui qui a cumulé 4 buts et 7 passes en 36 matchs avec les Otters, cette saison.

À Québec, Bily retrouve en outre Igor Larionov Jr, un ancien coéquipier du temps où il s'alignait avec le HoneyBaked de Detroit, aux niveaux bantam et U16.

«Je ne lui ai pas parlé avant d'arriver, samedi soir. On avait perdu contact avec les années, mais nous sommes évidemment toujours amis. C'était le fun de le revoir», a fait savoir le choix de troisième ronde d'Erie, 45e au total, en 2014.

Ne reste plus à l'attaquant qu'à mettre à profit ce qu'il a appris au contact des Strome, McDavid, Raddysh, etc.

«C'était vraiment spécial de côtoyer ces gars-là, ne serait-ce que de voir ce qu'ils parvenaient à faire à l'entraînement et à transposer dans les matchs. C'est une expérience enrichissante pour tous ceux qui ont la chance de vivre ça. On essaie d'apprendre d'eux et d'incorporer ça à notre jeu», a conclu celui qui a déjà pris part au Tournoi international de hockey pee-wee de Québec avec les Colonials du New Jersey.