Les Remparts humiliés à Rouyn

À leur deuxième match en 48 heures contre la troupe de Gilles Bouchard, les Remparts espéraient livrer un meilleur effort que celui de mercredi, eux qui possèdent l'une des meilleures fiches de la LHJMQ, sur la route. La performance attendue ne s'est toutefois pas concrétisée, malgré un bon départ.

«Jouer de même, c'est inacceptable. C'est chaque gars dans la chambre. Du premier attaquant au dernier défenseur, au goaler, personne ne peut être satisfait de sa performance ici. [...] Jouer contre une bonne équipe comme Rouyn-Noranda et mal sortir, et surtout contre une bonne équipe à qui il manque cinq superstars dans son alignement, c'est gênant», a commenté le capitaine Matthew Boucher.

Les Remparts avaient pourtant été les premiers à secouer les cordages, quand Yanick Turcotte a battu Samuel Harvey d'un bon tir des poignets en début de rencontre, mettant un terme à une longue disette de 17 matchs.

La réplique des locaux est venue lors d'une pénalité à retardement en début de deuxième quand Antoine Waked a frappé une rondelle au vol pour tromper la vigilance d'Evgeny Kiselev, solide jusque-là avec 11 arrêts en première. Les Huskies évoluaient alors à six contre cinq.

Deux buts rapides

Les locaux ont poursuivi leur oeuvre de destruction en milieu de période. En l'espace de 70 secondes, Peter Abbandonato a complété une belle pièce de jeu de Beaudin et Waked, puis Gabriel Fontaine, bien posté à la porte des buts, a porté la marque à 3-1. Avant la fin de la période, Waked profitait d'un avantage numérique pour marquer son deuxième de la rencontre et anéantir les derniers espoirs des Remparts.

Ces derniers n'étaient déjà plus dans le coup quand Alexandre Fortin est parvenu à loger un tir au-dessus de l'épaule Kiselev, à seulement huit secondes de la troisième. Le gardien, abandonné à son sort en l'absence d'un auxiliaire pouvant être utilisé, a dû encaisser jusqu'à la fin. Placé au ballottage après le match, Alex Bishop lui servait d'auxiliaire, puisque Dereck Baribeau, acquis plus tôt en journée, n'a pas été en mesure de rallier Rouyn-Noranda à temps pour le match...

Complètement décomposés, les hommes de Philippe Boucher ont passé le reste de la période à se défendre en désavantage numérique. «Je suis déçu. Il y a eu de l'indiscipline. Des choses dont je ne veux pas parler non plus. On est une équipe en pleine reconstruction et ç'a paru ce soir», s'est limité à commenté l'entraîneur-chef, qui n'a notamment pas apprécié un coup de coude de Benjamin Gagné en début de troisième et a envoyé son défenseur réfléchir dans le vestiaire pour le reste du match.

Rafaël Harvey-Pinard, en avantage numérique, Chris McQuaid et Jérémy Diotte ont complété le pointage pour Rouyn. Chez les Remparts, Derek Gentile a marqué dans une cause perdante.

NOTE : L'attaquant Jérémy Laframboise a été rétrogradé dans le midget AAA pour le reste de la saison..