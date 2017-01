De la relève devant le filet

Jugeant que la succession de Callum Booth n'était pas bien assurée, Philippe Boucher a conclu un pacte avec les Foreurs qui amène à Québec Baribeau, un gardien de 17 ans format géant, en retour de l'attaquant ontarien Sean O'Brien, qui avait été mis sous contrat à titre de joueur autonome en 2015, et d'un choix de deuxième ronde en 2017, qui appartenait à Drummondville.

À sa deuxième saison à Val-d'Or, le portier de 6'5" et de 193 livres (7-13) ne connaît toutefois pas le début de saison escompté. «On a "Geno" [Kiselev], qui peut être vraiment solide cette année et l'année prochaine, mais on n'avait pas de gardien de 17 ans. Quand on regarde tous les rapports sur Dereck dans le midget AAA, c'était un joueur dominant. Il n'est pas sorti tôt au repêchage pour rien», a raconté Boucher, au sujet du choix de première ronde (5e au total) des Foreurs en 2015.

«À l'interne, on a Ghyslain Rousseau qui l'aime beaucoup, et Maxime Ouellet, qui travaille avec nous autres comme consultant, qui croit en lui. Et il y a deux agents gardiens de but, Stéphane Fiset et Pascal Leclaire, qui croient en lui. Moi, je ne suis pas un expert de gardien de but, mais ça fait beaucoup de personnes compétentes qui croient en un jeune qui a tous les droits de se chercher à 17 ans.»

Le choix de deuxième ronde cédé dans la transaction a quant à lui rapidement été récupéré par Boucher, qui a ensuite transigé le défenseur Ross MacDougall aux Screaming Eagles du Cap-Breton, en échange des choix de deuxième et troisième rondes, également en 2017.

«Ross, on l'aime beaucoup, mais il y a eu l'ajout de Picco, même si ce n'était pas l'idée première derrière l'ajout de Picco. Et on a des jeunes défenseurs qu'on doit laisser grandir dans leur rôle. On a encore Raphaël Maheux avec nous autres. On a ajouté Benjamin Gagné, avec qui on a encore du travail à faire, mais on croit en lui. On pense qu'il peut prendre des minutes. On avait aussi l'option de rentrer un jeune défenseur, mais ça n'a pas fonctionné», a noté Boucher, qui se félicitait de détenir maintenant cinq choix dans les 50 premiers du prochain repêchage.

La valse des gardiens

L'arrivée de Baribeau chez les Remparts a en outre amorcé une valse des gardiens de but, qui s'est poursuivie avec l'échange de l'espoir de 16 ans Lucas Fitzpatrick aux Cataractes de Shawinigan, en retour d'un choix de troisième ronde en 2017, qui appartenait aux Olympiques de Gatineau. Ayant connu un camp difficile à Québec cet été, le Néo-Écossais, un choix de deuxième ronde (35e au total) en juin, a été sacrifié.

«Ma grande crainte en allant chercher Baribeau, c'était de couper les deux jambes à Fitzpatrick pour le futur. Et Martin [Mondou, dg des Cataractes] m'a appelé un petit peu de nulle part, ce matin. C'était logique pour les deux organisations. J'aurais aimé ça avoir un choix de deuxième ronde, mais le choix de troisième ronde de Gatineau devrait être correct. Ça reste un prix juste. Et tu ne veux pas bloquer un jeune dans ton organisation», a estimé Boucher, qui voit maintenant Oliver Troop comme le troisième gardien de l'organisation.

À la suite de ces mouvements de personnel, le gardien Alex Bishop et le quatrième joueur de 20 ans Jonathan Bourcier ont été placés au ballottage.