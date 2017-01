Les Remparts acquièrent le gardien Dereck Baribeau

«Je m'attendais à me faire échanger, mais je ne m'attendais pas de me ramasser à Québec! C'est sûr que c'est le fun pour moi. Je viens de Québec et je suis les Remparts depuis que je suis tout petit. Je suis bien content!» a commenté celui qui servira d'auxiliaire à Evgeny Kiselev, vendredi.

À sa deuxième saison à Val-d'Or, le choix de première ronde des Foreurs en 2015 (5e au total), un gardien format géant de 6'5" et 193 livres, connaît une campagne décevante (7-13) jusqu'à maintenant, affichant une moyenne de buts alloués de 4,26 et un pourcentage d'efficacité de 0,873. Il voit dans son arrivée à Québec l'occasion de relancer sa saison.

«Pour moi, c'est un nouveau départ. En plus, je connais bien le coach des gardiens de but des Remparts, Ghyslain Rousseau. J'étais avec lui dans le midget AAA et je pense que ça va beaucoup m'aider pour la suite de ma carrière. Je suis donc bien content d'être là avec les Remparts», a continué le portier, qui a discuté brièvement avec le directeur général Philippe Boucher, vendredi matin.

Le produit du Blizzard du Séminaire Saint-François, qui a été acquis à la limite des échanges en retour de l'attaquant Sean O'Brien et d'un choix de 2e ronde de 2017, retrouvera dans la capitale plusieurs anciens coéquipiers, ce qui le réjouit également.

«J'ai bien des amis qui jouent avec les Remparts présentement. J'ai joué dans le passé avec ces gars-là. Je connais Benjamin Gagné et Louis-Filip Côté, avec qui je joue depuis que je suis tout jeune. On a le même âge», a-t-il raconté.

Un départ contre son ancienne équipe?

L'ironie du sort veut que les Remparts affrontent les Foreurs samedi et dimanche. Baribeau ne sait pas encore s'il aura l'occasion d'affronter immédiatement son ancienne équipe.

«On joue contre les Foreurs demain, alors ça va faire bizarre! Je ne sais pas si je vais avoir un départ. Je vais me concentrer sur la game de ce soir et après on verra pour le reste! Je vais être deuxième gardien ce soir et je vais être prêt s'ils ont besoin de moi», a affirmé Baribeau.

L'arrivée de ce dernier chez les Remparts a amorcé une valse des gardiens de but, qui s'est poursuivi dans la journée avec l'échange de l'espoir de 16 ans Lucas Fitzpatrick aux Cataractes de Shawinigan, en retour d'un choix de 3e ronde, en 2017. Le gardien Alex Bishop devrait quant à lui prendre la voie de sortie.

Par ailleurs, les Remparts ont cédé le défenseur Ross MacDougall aux Screaming Eagles du Cape-Breton contre des choix de 2e et 3e rondes en 2017.