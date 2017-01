Fils unique parmi ses «frères»

Ayant grandi dans une famille qui accueille des délinquants référés par la DPJ et le Centre jeunesse de Drummondville depuis une douzaine d'années, Mathieu en a vu passer des jeunes hommes de 17 ans - toujours au nombre de six - dans la maison familiale! Si bien qu'il en a perdu le compte! Cet environnement singulier et les liens tissés avec ces «grands frères» au passé souvent trouble ont ouvert la voie à ce qu'est devenu le nouveau numéro 11 des Remparts.

«Je suis habitué de vivre avec des personnes qui ont grandi dans la misère. Je suis habitué d'être sociable. Je n'ai pas de problème à me faire de nouveaux amis. C'était spécial, mais en même temps, ça m'a aidé à grandir. Et je ne veux pas que ça ait l'air d'un conte de fées, mais je pense que ça m'a aidé beaucoup dans mon cheminement. Être enfant unique, c'est spécial, mais avoir six frères, c'est spécial aussi», a noté le très éloquent choix de première ronde des Sea Dogs (11e au total), en 2016.

Modèles de persévérance

Au coeur de cet univers familial non traditionnel, les parents d'Olivier Mathieu, Jean-François et Valérie, se dressent comme des modèles de persévérance aux yeux de leur fils. «Mes parents n'abandonnent pas facilement. Ils y croient. Et ça, c'est dans la vie aussi. Comme un gars de 17 ans dans la LHJMQ. Si tu n'y crois pas, ça ne donne rien, alors abandonne. Mais mes parents quand ils ont un nouveau jeune et qu'ils voient que c'est un jeune qui est tombé dans la drogue ou l'alcool, [ils font leur possible]. Ce ne sont pas toutes des réussites, mais quand il y en a une, on est vraiment fiers de notre shot! Et ce que j'aime aussi, c'est qu'ils m'impliquent là-dedans», a raconté l'ailier gauche de 5'9" et de 154 livres, qui joue le rôle de modèle et de confident auprès de ces jeunes.

Mauvaise expérience à Saint-Jean

C'est donc depuis sa plus tendre enfance que Mathieu s'est fait inculquer l'importance de bien accueillir l'autre. Il a d'autant plus apprécié l'accueil chaleureux qu'il a reçu à son arrivée chez les Remparts.

«Je ne sais pas si c'est comme ça dans tous les clubs de la LHJMQ, mais j'ai vraiment reçu un bel accueil. Je connaissais déjà l'entraîneur adjoint Daniel Renaud, qui m'avait dirigé à un camp d'évaluation. J'avais adoré mon expérience avec lui. C'est un gars qui est sur la coche, qui est énergique dans les pratiques.

«Philippe Boucher, lui, il dit la vérité. Il te donne l'heure juste et n'est pas rancunier. C'est le fun, parce qu'il y a des coachs qui vont tourner autour du pot, qui vont te faire croire des choses, que tout est positif et finalement, tout est fini!» a-t-il laissé entendre, se gardant bien de donner des noms.

Une expérience bien différente de celle vécue avec les Sea Dogs, où c'est la loi des vétérans qui règne dans le vestiaire. «À Saint-Jean, quand j'allais remplacer, j'étais le seul joueur de 16 ans. Quand j'étais seul avec un joueur de 19 ans dans la chambre, il ne me parlait pas. Je vivais ça durement. Ce n'était pas une partie de plaisir.

«Ici, je parle avec Louis-Filip Côté, qui est un super bon gars. Et puis, c'est tellement chaleureux de se faire dire par Philippe Boucher : "Tu as fais le tour du midget AAA. On te garde avec nous"», a conclu le produit des Cantonniers de Magog qui, après avoir été laissé de côté pour un premier match avec les Remparts mercredi, fera un retour dans l'alignement pour le deuxième match face aux Huskies, vendredi.