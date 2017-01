Bryce O'Brien plie bagage

Mis sous contrat comme joueur autonome, la saison dernière, O'Brien n'a jamais réussi à s'imposer. Il n'avait disputé que neuf matchs, l'an passé, et quinze cette saison, son dernier remontant au 12 novembre. Il était l'un des nombreux joueurs en surplus.

À l'inverse, le retour au boulot était plus plaisant pour Olivier Mathieu, l'attaquant de 16 ans acquis de Saint-Jean dans l'échange du gardien Callum Booth. Boucher lui a confirmé qu'il terminerait la saison à Québec.

«Il ne faut pas nier que nous sommes en reconstruction. Si on l'avait repêché au 11e rang de la première ronde, comme l'ont fait les Sea Dogs avec lui, on l'aurait gardé», a expliqué Boucher à propos du premier choix de Saint-Jean en 2016, qui a joué les trois matchs après le congé de Noël.

Les Remparts alignent encore quelques patineurs au-dessus du nombre souhaité par Boucher pour la seconde portion du calendrier. Outre O'Brien, trois autres joueurs ne feront pas le voyage vers Rouyn-Noranda et Val-d'Or, dont le réserviste Ethan Crossman et le quatrième 20 ans Jonathan Bourcier. Blessé à une main, le défenseur Alexandre Drapeau restera aussi à la maison.

Pour le reste, c'est encore calme à l'approche de la date d'échéance (vendredi midi) des transactions. «Il y a deux ans, on allait à la Coupe Memorial et on a vidé notre banque de choix; la saison passée, on a vidé le club pour se renflouer; cette année, c'est loin d'être la même chose, c'est pour cela qu'il y a moins d'intensité. On jase, on s'informe, mais on va surtout continuer à suivre notre plan», a confié le directeur général, lundi.

Mois chargé

Sur la patinoire, un mois de janvier chargé attend son club avec huit matchs sur onze à l'extérieur, dont quatre en cinq jours en Abitibi à compter de mercredi.

«On a eu du succès sur la route, cette saison, et on passera 14 jours à l'hôtel ou dans l'autobus en janvier, j'espère que ça va se poursuivre. ll s'agit encore d'un bon test pour notre jeune équipe, et même si on était à maturité, c'en serait un», a convenu Boucher.

Mis hors de combat par un streptocoque, la semaine dernière, Yanick Turcotte a effectué un retour au jeu, samedi, même s'il avait perdu 20 livres pendant qu'il combattait son virus. Même si la date limite approche, il invitait ses coéquipiers à mettre la main à la pâte.

«Les échanges se terminent bientôt, alors si on veut laisser une belle dernière impression à Phil, c'est le temps. Personnellement, je ne suis pas nerveux, même si on ne sait jamais ce qui peut se passer et que personne n'est assuré de son poste. Nous avons eu une très bonne première moitié, on a surpris et peu de gens nous voyaient là [septième rang]. Il reste encore une autre moitié, ce serait de valeur de trop baisser au classement. On voyait qu'un gros voyage nous attendait en janvier, on est capables d'aller chercher des points là-bas. Il faut qu'on travaille ensemble.»