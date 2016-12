Remparts: un but refusé très coûteux

(Québec) Un but en désavantage numérique de Mathieu Sévigny à la deuxième minute de la prolongation a permis aux Voltigeurs de Drummondville de l'emporter 2-1 contre les Remparts de Québec, vendredi, devant la deuxième foule (11 869) en importance au Centre Vidéotron, cette saison. Mais c'est un but refusé qui faisait le plus jaser après le match!

Après un lent départ et une bonne jasette au premier entracte, les Remparts jouaient avec plus d'entrain en deuxième et Matthew Boucher pensait bien avoir créé l'égalité en touchant la cible, jusqu'à ce que son but ne soit annulé par un coup de sifflet trop hâtif.

«Il était très bon, mais vraiment bon! L'arbitre est venu m'expliquer le règlement, mais je fais du hockey depuis un petit bout temps, et l'intention de siffler, je la connais. La rondelle était à deux pieds du gardien. Ça nous est arrivé deux fois contre Rimouski et Saint-Jean, et la loi de la moyenne, je la trouve plate. Un sifflet, ce n'est pas révisable, mais il [l'arbitre] avait pointé deux fois dans le but. Il m'a dit que c'était son erreur. Je n'aime pas les excuses, mais après 60 minutes, c'est 2-1 Québec et tu ne vas pas en supplémentaire», disait l'entraîneur-chef Philippe Boucher, déçu de la tournure des événements.

Peu de tirs

Malgré ce jeu, les siens n'ont pas disputé leur meilleur match, pas plus que les Voltigeurs. Chacune des deux équipes n'a pas marqué en cinq jeux de puissance et il a fallu attendre la troisième période pour que l'une ou l'autre franchisse le seuil des 20 lancers.

«Je suis déçu de certains joueurs. Ross [MacDougall] joue du bon hockey pour nous, mais il a essayé d'en faire beaucoup trop. Ce à quoi on s'attendait au premier match du retour [de Noël], on l'a eu au deuxième. Des deux côtés, ça a été difficile au niveau de l'exécution», notait Boucher.

Sur le but décisif, MacDougall a cafouillé en zone offensive, permettant le surnombre qui allait conduire à la réussite de Sévigny.

«Il s'agit d'un moment incroyable, surtout que je viens du coin. Le classement est serré et comme on va être encore vendeurs, tous les points au classement sont importants», soulignait le fils de Pierre Sévigny. Ryan Verbeek avait déjoué Evgeny Kiselev en première et Mathieu Ayotte a été le seul marqueur des Remparts.

Le défenseur Benjamin Gagné affrontait ses anciens coéquipiers, dont Sévigny, qui a été son coéquipier pendant neuf ans. «C'est spécial un peu, mais sur la glace, tu n'y penses pas trop. C'est un feeling que je n'ai jamais eu auparavant, une petite compétition s'installe et, sans être amical, tu sais qu'il n'y aura pas de coup salaud. Je m'en veux surtout d'avoir raté quelques chances, j'aurais aimé que l'on gagne à mon premier match au Centre Vidéotron», soulignait le numéro 9 des Remparts.