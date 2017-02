Les filles perdent un duel corsé

Xavier Paré et Bryan Chabot ont marqué deux buts chacun pour mener les Alliés de Montmagny-L'Islet à une victoire de 5-0 sur les Seigneurs de Québec Nord-Est (Inter C) lors du premier duel de la deuxième journée du Tournoi pee-wee. Alexandre Parent a marqué l'autre filet des vainqueurs. Les gardiens Olivier Laliberté et Olivier ont été intraitables... Jimmy St-Pierre et Nathan Lapierre ont récolté trois points pour aider les Lynx de Haute-Beauce à signer un gain de 6-5 sur les Sieurs de Trois-Rivières (Inter C). Florent Poulin a ajouté un but et une aide pour les vainqueurs. Anthony Fortier et Adam Grondin ont aussi touché la cible pour les Beaucerons... Jean-Félix Tremblay a été l'unique buteur du Frontenac de Québec-Centre, qui s'est incliné 3-1 devant les Vics de Haute-Yamaska (Inter B)... Samuel Tremblay a donné le ton au match avec deux buts et une aide et les Sieurs Desjardins de Matane ont facilement vaincu 6-1 les Sea Dogs de Saint-Jean. Vincent Harrison et Louis-Félix Noël ont amassé deux points chacun du côté des Sieurs (Inter C)... Matthew Szelagiewicz et de Luis Rodrigues ont permis aux Seigneurs de Québec Nord-Est de l'emporter 2-1 contre le Collège Français de Longueuil (Inter B).