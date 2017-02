Tapis rouge pour les Corsaires

Même s'ils savent depuis novembre qu'ils porteront l'uniforme des Diables rouges lors du prestigieux événement, les Corsaires n'ont commencé à prendre la pleine mesure de leur accomplissement que depuis jeudi.

Traité en rois par l'organisation des Remparts, le club dirigé par Simon Labrecque a commencé sa journée de rêve au Bonne Entente, où il a passé la nuit. En matinée vendredi, il était invité à prendre le petit-déjeuner dans un restaurant, pour ensuite monter à bord de l'autocar des Remparts pour se rendre au Centre Vidéotron.

Après avoir pris possession de leurs chandails aux couleurs des Diables rouges, les Corsaires ont sauté sur la glace du grand amphithéâtre limoulois en compagnie du club junior pour un entraînement d'une heure dirigé par Philippe Boucher et ses adjoints. La séance sur glace a été suivie d'une visite de l'aréna, puis d'un dîner au restaurant.

«Avant aujourd'hui, on ne s'en rendait pas vraiment compte. Mais depuis hier [jeudi], on est allés au Bonne Entente, puis ce matin, on est allés déjeuner. Ensuite, on a eu nos chandails et il y a eu la pratique... Là, on commence vraiment à se rendre compte qu'on va vivre un gros événement dans les prochains jours», a fait savoir Labrecque, dont la formation a également été présentée à la foule, lors de la cérémonie d'avant-match de la rencontre opposant les Remparts au Phoenix de Sherbrooke, en soirée.

Une équipe «très travaillante»

Pour obtenir le privilège de porter le chandail des Diables rouges, les Corsaires de Pointe-Lévy, qui n'ont encaissé qu'une défaite en saison régulière et trois depuis le début de campagne en incluant les tournois, s'étaient qualifiés lors d'un tournoi régional, en novembre.

«On jouait deux matchs contre la Beauce et deux matchs contre les deux équipes de Québec et on a fini premiers de ce tournoi à la ronde-là, qui était inclus dans la saison régulière, avec cinq victoires et une défaite», a raconté le pilote, dont les joueurs proviennent principalement de Montmagny, Lévis et Bellechasse.

Qualifiée de «très travaillante» par Labrecque, sa formation devrait livrer une belle lutte à ses adversaires dans la classe AAA. «On a une belle profondeur dans notre équipe. On a vraiment neuf bons attaquants - un soir, c'est un trio qui se démarque, et le lendemain, c'est un autre -, six bons défenseurs et deux excellents gardiens de but, mais notre qualité première, c'est notre éthique de travail et l'esprit de famille. On est tissés serrés.»

Dans les rangs de l'équipe, la fébrilité était déjà palpable vendredi, à un peu plus d'une semaine du début de la compétition. «C'est un honneur de représenter les Remparts au Centre Vidéotron. Je pense qu'on est tous nerveux de jouer pour la première fois au Tournoi pee-wee, pour certains. C'est un grand honneur. Ça peut peut-être nous stresser un peu, mais au moins, on va avoir la foule de notre bord», a conclu le capitaine Anthony Lavoie.