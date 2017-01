Tournoi Pee-wee: après le stress, avant les grands changements

Le traditionnel rendez-vous des jeunes hockeyeurs de 11 à 13 ans célèbre son 58e anniversaire. Il s'agit aussi de sa deuxième présentation dans le Centre Vidéotron, après toutes ces années passées au Colisée. La transition est complétée, a affirmé lundi le directeur général Patrick Dom lors d'une conférence de presse dans le nouvel amphithéâtre.

«C'était un stress, l'an passé, de sortir du Colisée où on a été pendant 56 ans, a-t-il dit. On ne savait pas trop où on s'en allait. Avec un tour de roue de fait, c'est un stress qui n'est plus là et c'est une bonne chose.»

Du 8 au 19 février, Dom et son équipe comptent mieux utiliser le potentiel du gigantesque aréna. «Surtout au niveau des technologies, précise-t-il. On ne se le cachera pas, il y avait beaucoup de plasters et de bouts de fil avec un ti-wrap dans le Colisée. [...] On s'aperçoit des possibilités du Centre Vidéotron, ce qu'on n'a pas vu l'an passé.»

Au rayon des nouveautés pour 2017 : une cabane à sucre et une association avec le Festival ComédiHa!, dont les détails seront dévoilés la semaine prochaine. Le tournoi de la deuxième chance revient par ailleurs à l'Arpidrome de Charlesbourg après une année passée à l'aréna Marcel-Bédard de Beauport.

Mais de plus importants changements sont attendus pour les années à venir. En mai, l'organisation en dévoilera les grandes lignes. Sans rentrer dans les détails, Patrick Dom a parlé du Pavillon de la Jeunesse - où pourrait se dérouler le tournoi de la deuxième chance -, de la place Jean-Béliveau et du futur Grand Marché, qui seront vraisemblablement mis à profit. «Ça va être un pas majeur dans l'histoire du Tournoi Pee-wee. [...] Je pense que ça va faire plaisir à beaucoup de monde», a-t-il lancé.

Encore une fois cette année, le tournoi accueillera 120 équipes, le maximum possible, dans les cinq catégories habituelles : AAA, AA-Élites, AA, Inter B et Inter C. Dom a dû refuser 180 candidatures. «Ça prouve que le tournoi est en santé. L'inverse serait dramatique», dit-il. Des joueurs de 17 pays seront en action, ce qui égale un record. Deux équipes de la Corée du Sud se sont désistées.

Toujours populaires, les petits Nordiques seront représentés par les Élites de Beauce-Appalaches. Ils joueront leur première rencontre le dimanche 12 février, à 13h, contre les Chiefs de Dix Hills (New York) dans la catégorie AA-Élites. Les Corsaires de Pointe-Lévy porteront les couleurs des Remparts, en classe AAA. Ils feront leur début face aux Stars de Long Island, le samedi 11 février à 13h.

Retour attendu de l'équipe toute féminine dans l'Inter B. Les hockeyeuses dirigées par Caroline Ouellet feront leur entrée le jeudi 9 février (19h15) contre les Harfangs de Beauport. Dom a toutefois refusé de dire que la présence d'une telle formation était une priorité. «Le but d'une équipe féminine l'an passé, c'était d'ouvrir les portes au hockey féminin... Ça ne lève pas. Ça reste important, on veut faire notre part. [Mais] on n'a pas le nombre d'inscriptions pour en faire une division un jour.»

Pour la première fois depuis le passage de Steven Stamkos en 2003, une équipe de Toronto participera au tournoi. Petite percée dans le différend opposant l'organisation aux dirigeants de la Ligue de hockey du Grand Toronto, qui aimerait déléguer huit équipes au lieu des quatre souhaitées par Dom.

Et les Russes? «Autre question», a répondu ce dernier, blaguant à moitié. Il y a deux ans, une équipe trop forte pour sa catégorie avait fait rager le dg. «Ce qu'on a vu de la vidéo des Russes et l'équipe que je vois là... [...] Disons qu'ils se sont entraînés fort», avait dit Dom après le triomphe «sans gloire» du Russian Center Select. On n'a pas revu la Russie à Québec depuis.