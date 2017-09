Un beau mélange à Rimouski

(Rimouski) Avec 11 nouveaux visages, dont huit recrues, l'Océanic amorcera sa saison régulière vendredi avec «un beau mélange d'expérience et de jeunesse».

«C'est une équipe qui va être difficile à situer au niveau des pronostics», estime toutefois l'entraîneur-chef Serge Beausoleil. Parmi les nouveaux venus à Rimouski, trois cumulent déjà quelques années d'ancienneté au sein du circuit. Il s'agit de Chase Stewart, Samuel Dove-McFalls et Yannik Bertrand.

Aux yeux de l'entraîneur-chef, le caractère rapide et physique de sa troupe compensent largement le fait qu'elle soit jeune. «Je suis très enthousiaste et, évidemment, on respire l'optimisme parce qu'on aime ce qu'on voit sur la patinoire», lance-t-il.

«On a de beaux objectifs. Je ne sais pas comment les gars vont évoluer et s'améliorer. On veut toujours être meilleurs de jour en jour, de match en match. Mais il va y avoir des soirs où il va venter un peu plus parce qu'on a un alignement qui est quand même assez jeune!»

De beaux résultats

Il est d'autant plus confiant que son équipe a terminé son calendrier présaison avec d'excellents résultats. L'Océanic a essuyé deux défaites en trois matchs lors du tournoi des recrues, mais une fois son alignement régulier confirmé, le club a signé cinq victoires en six rencontres.

«Il y a des choses très intéressantes qui se pointent le bout du nez pour nous à Rimouski», s'enthousiasme Serge Beausoleil. «Il faut avoir de belles attentes réalistes et, en même temps, il faut s'attendre que, parfois, on va devoir mettre le pied à terre. Mais, on s'attend à une belle progression de notre équipe, cette année.»

À quelques heures de l'affrontement des siens contre le Drakkar à Baie-Comeau, l'entraîneur rimouskois ne pavoise pas. «C'est toujours très difficile d'aller jouer à Baie-Comeau. C'est une équipe qui est très intense, très physique et qui est très bien dirigée. C'est un beau défi pour notre équipe en commençant! Ça va être le fun de voir comment les gars vont réagir.»