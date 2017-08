Une bouffée d'air frais à Rimouski

«Ce n'est pas Sidney Crosby, c'est Alexis Lafrenière», prend tout de même le soin de nuancer le président et directeur administratif de l'Océanic. «Mais, de l'avoir dans notre alignement, c'est une bouffée d'air! On avait une chance sur sept de l'obtenir et on l'a eu!»

L'entraîneur-chef et directeur-gérant de l'organisation n'en pense pas moins. Serge Beausoleil ne tarit toujours pas d'éloges à l'égard du tout premier choix au repêchage de la LHJMQ. «Il est très talentueux, il est très ouvert aux améliorations qu'il peut apporter dans son jeu.»

Du haut de ses 15 ans, Lafrenière est le plus jeune joueur de l'alignement de Beausoleil. «Il sait s'adapter et ça, c'est un beau signe d'intelligence. C'est le signe aussi d'un potentiel qui est à exploiter. Il peut se développer de façon exponentielle. Il a une très belle attitude. Il est passionné de hockey.»

«Belle maturité»

À la fin des entraînements, il n'est pas rare de voir le jeune prodige continuer à lancer des rondelles, à améliorer ses virages et à travailler ses tirs. «C'est un gars perfectionniste», observe son entraîneur. «Pour un jeune blanc-bec de 15 ans, il a une très belle maturité!»

Boucher est également persuadé qu'un plus grand contingent de joueurs de la région amènera de nouveaux fans, cette année. L'Océanic compte quatre troupiers du Bas-Saint-Laurent : Nathan Ouellet, Charle-Édouard D'Astous, Anthony D'Amours et Wilson Forest.

Beausoleil confirme l'identité des 25 joueurs, dont 14 attaquants, 8 défenseurs et 2 gardiens de but, qui formeront la nouvelle cuvée du club de hockey junior de Rimouski.

NOTES : Stéphane Beaumier et Luc Leclerc, de la Financière Sun Life, ont annoncé le renouvellement du partenariat financier avec l'Océanic pour les trois prochaines années. «Le montant demeure confidentiel, mais c'est un bon montant», s'est contenté de dire M. Beaumier... Le prochain match hors concours de l'Océanic sera disputé le 8 septembre à Matane contre le Titan d'Acadie-Bathurst. La première rencontre du calendrier régulier est prévue le 22 septembre, alors que Rimouski rendra visite au Drakkar à Baie-Comeau.