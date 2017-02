L'Océanic gaspille un bon départ

Dès la première minute de jeu, Tyler Boland (38e but) a pu s'échapper seul. Comme s'il était sur un lac, le meilleur marqueur de la LHJMQ a eu tout le temps à sa disposition pour déjouer Mikaël Denisov d'une savante feinte. L'Océanic a doublé son avance six minutes plus tard, cette fois Denisov paraissant bien mal sur un tir provenant de la palette de Carson MacKinnon (11e).

Une priorité de deux buts si tôt dans le match était de très bon augure pour l'Océanic. Surtout qu'Alexandre Lagacé, fumant avec son pourcentage d'efficacité de ,930 face aux Cats, était encore une fois être très à l'aise. Il n'a toutefois rien pu faire sur les lancers de la pointe déviés de Vincent Senez, de Dennis Yan et d'Antoine Demers. Senez a concrétisé la victoire de son club en sautant sur un retour au milieu de la troisième.

Si Serge Beausoleil pouvait accepter de repartir les mains vides de Shawinigan, ça va lui prendre un certain temps pour digérer la prestation de ses équipiers. «Le résultat est bien secondaire dans notre processus, on s'attarde davantage sur nos performances. Ce soir, ce n'était pas joli. On a eu deux buts faciles en partant, les joueurs ont peut-être pensé que ce serait le cas toute la soirée. On s'est mis à jouer est-ouest...

«Je vais donner le crédit aux Cataractes, ils ont mieux travaillé, ils étaient beaucoup plus sur la rondelle que nous. Ils ont fait aussi de l'excellent boulot en désavantage numérique. Mais de notre côté, on a accordé des buts sur des mises en jeu, on s'est fait prendre par le spin-o-rama de Samuel Girard, on n'était pas dans les lignes de tir. En gros, ça ne leur tentait pas ce soir, et on va s'assurer qu'ils retrouvent la flamme pour le prochain match!»