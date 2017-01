L'Océanic écrase les Voltigeurs 9-3

(Rimouski) Carson MacKinnon a donné le ton au match en marquant dès la 10 e seconde et l'Océanic n'a jamais baissé de régime jusque dans les derniers instants pour engloutir d'une seule bouchée les Voltigeurs par la marque de 9-3, samedi au Colisée Financière Sun Life de Rimouski.

C'est tout un spectacle que les locaux ont offert à leurs 2881 partisans. Pour l'entraîneur-chef de l'Océanic, ce gain est le résultat d'un bel effort collectif. «On a fait appel à tout le monde», a noté Serge Beausoleil. «On n'a pas surtaxé personne. Mais, en même temps, les gars ont fait beaucoup de tic-tac-toe en troisième.»

Devant une provision de buts aussi importante, leur envie de s'amuser était tout à fait excusable aux yeux du pilote. «On a eu un très bon début de match, ce qui nous a donné un bon tempo et une belle avance», se réjouissait Beausoleil. «On savait que l'équipe de Drummondville ne lâcherait jamais. C'est dans son ADN.»

Des bonnes troisièmes périodes

L'avance de 3-0 résultant des buts de MacKinnon (9e), de Daniel Hardie (14e) et de Dominic Cormier (6e) a été réduite par les deux buts successifs de Mathieu Sévigny en fin de première période et au début de la deuxième. Loin de s'affoler, l'Océanic a répliqué avec les filets de Hunter Moreau (11e), de Tyler Boland (36e) et de Maxim Trépanier (2e).

«J'ai bien aimé comment on est revenus en deuxième période», a souligné le pilote des Bleus. Il n'y a pas eu de panique.» Le trio composé de Dylan Montcalm, Moreau et MacKinnon a été très solide. «Le but de Moreau en deuxième a été important», a ajouté Beausoleil. «C'était 3-2, à ce moment-là.»

Sa troupe n'a pas ralenti la cadence en troisième période. Hardie (15e), Moreau (12e) et Samuel Laberge (15e) ont battu Tommy Déry-Vigneault, venu remplacer Olivier Rodrigue pour les 20 dernières minutes de jeu. Chez les troupiers de Dominique Ducharme, seul Nicolas Guay (3e) a réussi à atteindre la cible lors du dernier tiers.

«Dernièrement, les troisièmes périodes, on les joue bien», a analysé l'entraîneur. «Pour les fans, c'est le fun de pouvoir marquer des buts de la sorte!»