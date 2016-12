L'Océanic échange son capitaine

En retour du défenseur et d'un choix de deuxième ronde en 2018, l'organisation rimouskoise obtient les services de Vincent Martineau, un défenseur de 17 ans, de même que des choix de première ronde en 2018 et en 2020 ainsi qu'un choix de deuxième ronde en 2019. Âgé de 19 ans, le choix de sixième ronde du Canadien au dernier repêchage aura disputé 218 matchs en saison régulière et 34 en séries avec l'Océanic et conservé un dossier de 33 buts et 131 points, en plus de cumuler un différentiel de + 46. Cette saison, en 29 rencontres, Bourque compte 28 points à sa fiche, dont huit buts. Il laisse derrière lui le trophée Jean-Rougeau mérité lors de la saison 2014-2015 et la coupe du Président en 2015.

«Lorsqu'on aligne un joueur étoile qui est à son apogée dans une jeune équipe, il faut parfois faire fructifier cette valeur en allant chercher en retour plusieurs années de hockey, ce qu'on a fait avec Simon», expliquait Beausoleil en entrevue au Soleil.

Bourque n'a pris part à aucun match depuis le 4 décembre en raison d'une blessure subie au début d'un duel contre les Voltigeurs à Drummondville. Beausoleil avait assuré jeudi que son ex-capitaine était totalement rétabli et qu'il avait pris part aux deux derniers entraînements avec contact. Quant à Vincent Martineau, défenseur de 6' et 201 livres, il a disputé 18 parties cette saison dans l'uniforme des Sea Dogs, amassant deux mentions d'aide.

«On a dû se passer de lui pendant un mois, et ça nous a permis d'être réconfortés dans notre décision. En bout de ligne, l'inversion de notre deuxième choix contre leur premier en 2018 a été très importante dans la conclusion de cette transaction. Ce qui caractérise le plus Simon, c'est sa fougue et sa compétitivité. Chaque fois que les lames touchent à la glace, il veut gagner et ça avait un effet d'entraînement sur ses coéquipiers», ajoutait celui dont la troupe affronte les Saguenay, à Chicoutimi, samedi.

Match annulé à Baie-Comeau

La «bombe météorologique» tombée sur le Québec a fait plusieurs «victimes» du côté des activités prévues dans l'Est-du-Québec et sur la Côte-Nord. C'est notamment le cas du match de vendredi soir devant opposer l'Océanic de Rimouski au Drakkar à Baie-Comeau, qui a été remis à une date ultérieure par les autorités de la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ), après discussion avec les deux équipes.

Les fermetures sur de longues portions des routes 138 et 172, ainsi que l'annulation pour la journée des traversées du F.-A.-Gauthier entre Matane et la Côte-Nord ont entraîné cette décision. Pour l'instant, aucune date n'a été fixée pour la reprise du match. Le report de la rencontre a aussi amené l'organisation du Drakkar à remettre à samedi son party du temps des Fêtes, avec de nombreux tirages prévus. Le match de ce samedi après-midi contre les Tigres de Victoriaville, comme tous les autres à l'affiche dans la LHJMQ, débute à 14h. Avec Carl Tardif