La LNH express

Deux ans après avoir quitté le Nassau Coliseum pour le Barclays Center de Brooklyn, les Islanders de New York et de nombreux autres partenaires ont fait jeudi une offre pour développer un nouvel aréna à Belmont Park, dans le comté de Nassau. L'équipe possède une clause de retrait qui lui permet de quitter le domicile des Nets (NBA) après la prochaine saison. Tous les mois de juin, le Belmont Park est l'hôte du Belmont Stakes, dernière étape de la Triple couronne des courses de chevaux. Il n'y a pas de plan visant à fermer la piste. Le nouveau développement serait situé de l'autre côté de la rue, en face. Les Islanders ont joué un match présaison au Nassau Coliseum, leur ancien domicile de 1972 à 2005, qui a depuis été rafraîchi. Sa capacité est maintenant de 13 971 sièges, moins que les 16 170 qu'il comptait auparavant et des 15 795 du Barclays Center. Le commissaire Gary Bettman a assuré qu'un retour dans l'ancien amphithéâtre n'était pas dans les cartes. D'après AP

Joel Ward ne déposera pas un genou au sol lors de l'hymne américain. L'attaquant des Sharks de San Jose songeait à le faire afin de dénoncer les inégalités sociales et le traitement des policiers envers les Noirs aux États-Unis. Il a toutefois mentionné jeudi qu'il ne voulait pas qu'on mette l'emphase sur l'hymne, mais qu'on tente plutôt de resserrer les liens entre les minorités visibles et les policiers. Il veut également passer plus de temps à discuter de ces enjeux dans le vestiaire et au sein de la communauté. Âgé de 36 ans, Ward, qui est un des quelque 30 joueurs noirs de la LNH, est originaire du Canada. Par ailleurs, Donald Trump a de nouveau alimenté la polémique sur la NFL, qui a connu une recrudescence de gestes de protestation après une première série de tweets. «J'ai beaucoup d'amis qui sont propriétaires. [...] Si vous voulez la vérité, je pense qu'ils ont peur de leurs joueurs. Et je pense que c'est une honte. Il faut qu'ils soient durs et qu'ils soient intelligents. Regardez les audiences, elles sont nettement en baisse. Il y a beaucoup de sièges vides dans les stades», a déclaré le président américain sur Fox News. AP et AFP

