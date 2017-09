 Les Penguins à la Maison-Blanche: une visite qui n'a rien de politique 

L'entraîneur-chef Mike Sullivan insiste pour dire que la décision des Penguins de Pittsburgh d'aller visiter la Maison-Blanche ne signifie pas que le club s'amène au confluent du sport et de la politique, une intersection de plus en plus périlleuse.

Subban ne protestera pas

Woods espère que les choses vont s'arranger

Tiger Woods espère que les «choses vont s'arranger» après la polémique provoquée par le président Donald Trump, qui accuse les sportifs de déshonorer l'Amérique en protestant lors de l'hymne américain. «Il y a actuellement une agitation politique ou raciale, comme ce fut le cas par le passé. Alors, espérons que les choses vont s'arranger. Parce que nous pouvons progresser en tant que nation et en étant soudés», a affirmé Woods avant le début de la Coupe des Présidents entre les États-Unis et le "Reste du monde", à Jersey City. Privé de compétition depuis sa quatrième opération au dos en avril, il effectue sa première sortie officielle en tant que capitaine adjoint de l'équipe américaine. Le capitaine Steve Stricker a exclu toute manifestation lors de l'hymne américain. «Il existe des injustices dans notre pays et nous devrions tout faire pour les éliminer. Mais, cette semaine, je suis juste fier de représenter les États-Unis, de jouer pour mon pays et pour mes coéquipiers et participer à un grand événement», a dit Phil Mickelson, vainqueur de cinq titres majeurs, en résumant le sentiment général des golfeurs américains. AFP