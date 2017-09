Roman Josi nommé capitaine des Predators

Le directeur général David Poile et l'entraîneur-chef Peter Laviolette ont remarqué que les joueurs des Predators de Nashville avaient choisi le défenseur Roman Josi pour planter une épée dans le sol avant le premier match à domicile des Titans du Tennessee, alors que l'équipe de la LNH participait aux cérémonies d'avant-match.

Associated Press Nashville

De constater la décision prise par ses coéquipiers a rendu la tâche plus facile à la direction quand est venu le temps de nommer le huitième capitaine de l'histoire de l'équipe.

«Roman a joué avec deux des plus grands capitaines de notre histoire en Shea Weber et Mike Fisher, qui lui ont servi de mentor, a déclaré Poile. Il faisait également partie du groupe de leaders quand ces deux gars étaient capitaines.»

Le Suisse de 27 ans remplace d'ailleurs Fisher, qui a accroché ses patins il y a un mois. «C'est un immense honneur de devenir le capitaine de cette équipe, a indiqué Josi. J'ai eu l'opportunité de jouer sous de grands capitaines, Shea et ''Fish''. Ils ont été deux grands leaders. Ils me serviront d'inspiration.»

Le natif de Berne devient ainsi le deuxième Helvète à être nommé capitaine dans la Ligue nationale. Mark Streit, avec les Islanders de New York, en 2011, avait été le premier.

Grand ambassadeur

Poile a dit de Josi qu'il n'était pas seulement qu'un excellent défenseur, mais un grand ambassadeur pour le hockey. «Roman est notre Roger Federer. Tout en étant un féroce compétiteur, il a toujours de la classe.»

Laviolette a ajouté que Josi et Ryan Ellis étaient les deux candidats en lice. Ellis agira comme capitaine associé, tandis que le défenseur Mattias Ekholm et les attaquants Filip Forsberg et Ryan Johansen seront leurs adjoints.

«Il a l'habileté de mener ses coéquipiers, ce dont nous avons été témoins au cours des dernières années, surtout la saison passée, a affirmé Laviolette. Son ardeur au travail, que ce soit à l'entraînement ou pendant les matchs, est irréprochable. Il donne toujours le bon exemple. Toutes les personnes de notre organisation le respectent, tout comme ses pairs au sein de la LNH.»

Les Predators ont réclamé Josi avec le 38e choix au total du repêchage de 2008 et il a percé la formation en 2011-2012. Depuis, il a disputé 406 rencontres, au cours desquelles il a marqué 64 buts et ajouté 175 aides.

Il a établi une marque d'équipe chez les défenseurs avec 61 (14-47) points en 2015-2016. Josi avait d'ailleurs participé au Match des étoiles, présenté au Bridgestone Arena de Nashville, cette saison-là.

Josi est l'un des cinq défenseurs à avoir récolté au moins 40 points au cours des quatre dernières campagnes. L'an dernier, il a récolté 49 points, en plus d'aider les Preds à atteindre la finale de la Coupe Stanley pour la première fois de leur histoire. Au cours des séries, il a terminé au deuxième rang des marqueurs du club avec 14 points en 22 rencontres. Il a établi une marque d'équipe pour les défenseurs avec six buts.