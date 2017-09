Hockey express

«Bon, pour commencer, je ne prendrai aucune question à ce moment. Je suis ici pour honorer mon contrat et par respect pour les fans ainsi que mes coéquipiers. J'ai eu un bon été d'entrainement et je suis en bonne forme physique, donc merci beaucoup et je vous reverrai dans quelques jours, d'accord?», rapporte le Denver Post.

Le Wild du Minnesota a conclu une entente de quatre ans et 11,5 millions $US avec le joueur autonome avec compensations Marcus Foligno.

Acquis des Sabres de Buffalo le 30 juin en compagnie de l'attaquant Tyler Ennis et d'un choix de troisième tour en 2018 contre le vétéran Jason Pominville, le défenseur Marco Scandella et un choix de quatrième tour au prochain repêchage, Foligno a marqué 13 buts et récolté 10 mentions d'assistance en 80 parties, la saison dernière.

Âgé de 26 ans, l'attaquant de 6'3" et 228 livres originaire de Buffalo s'est classé au cinquième rang de la LNH avec un sommet personnel de 279 mises en échec.

Par ailleurs, les Jets de Winnipeg et Bryan Little ont convenu d'une prolongation de contrat d'une durée de six ans. L'entente a une valeur moyenne de 5,29 millions $US par saison, à compter de 2018-2019. Âgé de 29 ans, il avait été un choix de premier tour (12e au total) des Thrashers d'Atlanta en 2006. AP et La Presse canadienne

