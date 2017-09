Contrat d'un an avec les Coyotes pour Duclair

L'équipe a annoncé la nouvelle dimanche. Les détails financiers du contrat n'ont pas été dévoilés, mais selon différents médias, la valeur du contrat est de 1,2 million $ US.

Âgé de 22 ans, Duclair était joueur autonome avec compensation.

En 58 matchs avec les Coyotes la saison dernière, Duclair a récolté cinq buts et 10 aides. Il a ajouté un but et sept aides en 16 rencontres avec les Roadrunners de Tucson, le club-école des Coyotes dans la Ligue américaine. En 2015-16, Duclair avait inscrit 20 buts et 24 aides en 81 matchs avec les Coyotes.

Choix de troisième tour des Rangers de New York en 2013, 80e au total, Duclair a accumulé 26 buts et 40 aides en 157 matchs dans la LNH avec les Rangers et les Coyotes.