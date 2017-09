Le hockey express

Le Soleil (Québec) Hockey midget AAA : l'Intrépide gâche le début de saison du Blizzard

Gonflés à bloc après une cérémonie d'avant-match qui a vu défiler plusieurs légendes du club sur le tapis rouge, dont Daniel Brière et ses partenaires du seul championnat des 25 premières années de l'équipe, l'Intrépide a renversé 7-1 les champions en titre de la coupe Jimmy-Ferrari, vendredi au Complexe Branchaud-Brière de Gatienau en lever de rideau de la saison 2017-2018 de la Ligue de hockey midget AAA. Le Blizzard du Séminaire St-François n'avait pas perdu depuis longtemps. En fait, il avait gagné ses cinq matchs préparatoires en cette fin d'été. Seul joueur à avoir son chandail retiré par l'Intrépide, Brière aura été un porte-bonheur pour le premier match de la saison. «C'est un bon début. C'est l'fun de voir ça», a-t-il dit. L'Intrépide a été aidé par un gardien qui leur a fait quelques cadeaux. Xavier Desbiens a d'ailleurs pris le chemin des douches après le quatrième but de Gatineau en fin de deuxième période. Il a été remplacé par Philippe Larue. Les deux gardiens ont fait face à 33 tirs. Le Blizzard avait pourtant bien amorcé le match quand Fabrice Drouin a été l'auteur du premier but du match. Les deux équipes reprennent l'action au même endroit samedi après-midi... et Daniel Brière sera de nouveau sur place pour encourager l'Intrépide. Jean-François Plante (Le Droit) ***

LNH : contrat de six ans pour Alexander Wennberg

Les Blue Jackets de Columbus ont conclu une entente de six saisons avec le joueur de centre Alexander Wennberg. Selon le réseau TSN, elle serait d'une valeur annuelle moyenne de 4,9 millions $US. Âgé de 22 ans, il a marqué 13 buts et récolté 46 mentions d'aide en 80 matchs la saison dernière. Le Suédois de 6'2" et de 196 livres totalise 25 buts et 94 mentions d'assistance en 217 matchs en carrière dans la LNH, tous avec les Blue Jackets. Il a été un choix de première ronde (14e au total) en 2013. La Presse canadienne ***

Un salaire pour les joueuses de la LCHF

La Ligue canadienne de hockey féminin (LCHF) paiera ses joueuses pendant la saison régulière à compter de l'automne. Le salaire variera entre 2000 $ et 10 000 $, selon l'ancienneté. Les directeurs généraux disposeront aussi d'un fond discrétionnaire pour contribuer aux salaires. «Il s'agit d'une étape historique pour nous», a souligné la commissaire Brenda Andress. «Nous avons toujours répété que notre objectif était de payer nos joueuses et nous avions un plan qui nous permettait de commencer à le faire cette saison. Le succès continu de nos équipes, nos joueuses et du circuit ont été la clé pour nous retrouver ici.» Créée en 2007, la LCHF regroupe maintenant sept équipes, dont les Canadiennes de Montréal. Le circuit comptera aussi sur deux équipes installées Chine en 2017-2018. La Presse canadienne ***

LNH : Vanek avec les Canucks