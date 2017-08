Le Blizzard veut écrire un nouveau chapitre

Le rideau maintenant retombé sur la dernière conquête de la Coupe Jimmy-Ferrari, le Blizzard amorce son nouveau calendrier en fin de semaine. Le premier défi qui attendra la formation de Saint-Augustin-de-Desmaures ne sera pas de défendre de son titre chèrement gagné la saison dernière, mais de passer le flambeau aux nouveaux, à la suite des nombreux départs et arrivées survenus pendant l'été.

«L'équipe est différente. Ce qui doit rester, c'est ce qui a été mis en place comme culture. On ne changera pas l'ADN de l'équipe, notre manière de faire les choses. Les joueurs qui reviennent sont conscients d'avoir un rôle à jouer pour que se perpétue l'héritage qui nous a été confié, peu importe où cela nous mène», a raconté l'entraîneur-chef Martin Laperrière, jeudi.

Malgré les départs des choix de première ronde Pierrick Dubé (Remparts), Thomas Pelletier (Voltigeurs) et Jakob Pelletier (Moncton), le pilote pourra miser pour y parvenir sur un solide noyau de joueurs de deuxième année et d'espoirs junior, plus particulièrement des Remparts de Québec. «On a plusieurs joueurs de 17 ans qui ont gradué dans le junior ou le collégial après avoir joué deux saisons avec nous. Mais il reste quand même un noyau intéressant avec le retour de Julien Létourneau, à l'attaque, et de Thomas Ferland, à la défense.

«Et puis, j'ai plusieurs joueurs qui ont joué plusieurs matchs avec nous, l'année passée. Et beaucoup d'entre eux ont été repêchés, alors ils ont eu l'expérience d'un camp junior : les Xavier Cormier, Félix-Olivier Chouinard, Jakob Fortier et Gabriel Montreuil, qui était à Jonquière l'année passée et vient jouer chez nous, cette année.»

Quelques jeunes loups de 15 ans, les Philippe Jacques, Brendan Tremblay, Jonathan Béland et Jacob Bujold-Peletier, ont quant à eux percé la formation, dont l'identité se voit par le fait même modifiée.

Une belle profondeur

«La plus grande différence, c'est qu'on demeure un club toujours assez rapide, quoique pas autant que l'an dernier. On n'a peut-être pas le même punch offensif non plus, sauf qu'on a une belle profondeur. Physiquement, on est plus gros, surtout à la défense. Devant les filets, on est solide avec Xavier Desbiens, appuyé par Philippe Larue. À chaque position, on est confiant de pouvoir compétitionner», a soutenu Laperrière.

L'entraîneur pourra en juger par lui-même dès vendredi, alors que le Blizzard affronte l'Intrépide deux fois en moins de 24 heures, à Gatineau. «C'est la première fois que j'ouvre une saison avec deux matchs contre la même équipe. D'un côté, je pense que le voyage peut être bon pour notre chimie d'équipe. On n'a pas beaucoup pratiqué avec notre équipe complète. Je ne m'attends donc pas à ce qu'on soit parfaits au niveau de l'exécution et du système de jeu, mais je veux quand même un effort et une intensité à leur maximum. Gatineau joue toujours très bien chez lui.»

Quant aux ambitions du Blizzard cette saison, il laisse la réponse entre les mains de ses joueurs. «Je veux que le club se donne sa propre identité. Jeux que nos joueurs écrivent leur propre page d'histoire. C'est eux autres qui vont décider jusqu'où on va aller.»