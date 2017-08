Capitaine Doan tire sa révérence

Estimant qu'il s'agissait «de la décision la plus difficile de ma vie», l'athlète de 40 ans a dit qu'il savait depuis avril qu'il avait probablement disputer sa dernière rencontre dans la LNH.

«J'ai ressenti une incroyable vague d'émotions en raison de l'appui que j'ai obtenu des partisans tout au long de ces années», a-t-il écrit dans une lettre publiée par The Arizona Republic. «Vous m'avez toujours défendu et appuyé. De jouer devant vous a, en toute honnêteté, été l'une des plus grandes expériences de ma vie.»

Dans un communiqué transmis plus tard en journée, les Coyotes ont indiqué que «Shane a eu une incroyable carrière et nous sommes très fiers de tout ce qu'il a accompli dans l'uniforme des Coyotes. On s'en souviendra comme l'un des grands capitaines de l'histoire. À l'extérieur de la patinoire, il a été un grand ambassadeur pour le hockey en Arizona, poursuit le communiqué. Sa contribution ne peut être quantifiée. Shane sera un Coyotes pour toujours. Merci, capitaine!»

Pas de nouveau contrat

Lors d'une courte rencontre en juin, les Coyotes avaient informé le vétéran qu'ils ne lui présenteraient pas de nouvelle offre de contrat. À cette époque, Doan avait mentionné qu'il avait eu l'impression «d'avoir été congédié». Le propriétaire de l'équipe, Andrew Barroway, avait alors dû s'excuser pour la gestion du dossier auprès des partisans de l'équipe, indignés.

Doan, le meneur dans l'histoire de la concession pour les matchs joués, les buts, les mentions d'aide et les points, a passé 21 ans au sein de cette organisation. Il avait été un choix de premier tour (septième au total) des Jets de Winnipeg en 1995. Après la première campagne de Doan au Manitoba, la concession a gagné le désert de l'Arizona.

Si l'instabilité a marqué la franchise au cours de toutes ces années, elle a toutefois toujours pu compter sur Doan. L'Albertain était d'ailleurs le capitaine actif comptant le plus grand nombre d'années de service, lui qui avait remplacé Teppo Numminen en 2003.

Deux fois sélectionné sur l'équipe d'équipe d'étoiles, Doan a marqué 20 buts ou plus au cours de 13 campagnes en plus d'atteindre la marque des 50 points dans 11 d'entre elles. Sa meilleure récolte a été obtenue en 2007-2008, alors qu'il avait terminé avec 78 points. Il a remporté le trophée King-Clancy, remis pour le leadership sur la patinoire et à l'extérieur de celle-ci en 2010, ainsi que le trophée Mark-Messier, remis au joueur ayant démontré le plus de leadership en cours de saison, en 2012.

Doan a conclu sa carrière avec 972 points, dont 402 buts, en 1540 matchs. De tous les joueurs réclamés en 1995, seul Jarome Iginla - toujours sans emploi - a récolté plus de points que lui dans la LNH. Il a représenté le Canada aux Jeux olympiques de Turin, en 2006, en plus de porter l'uniforme canadien lors de six Championnats du monde et de la Coupe du monde de 2004. La Presse canadienne