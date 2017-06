Tout juste repêché, Nico Hischier de nouveau honoré

Un peu plus de 12 heures après avoir été le tout premier choix de la séance de sélection de la Ligue nationale de hockey, le Suisse de 18 ans est devenu le troisième récipiendaire du Prix d'excellence E.J. McGuire - et le premier de la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ) - remis au candidat qui affiche le meilleur exemple d'implication grâce à sa force de caractère, son niveau de compétitivité et ses qualités athlétiques.

La LNH en a fait l'annonce samedi matin, avant le début de la deuxième ronde.

Hischier est passé à l'histoire en devenant le premier hockeyeur suisse à être réclamé au tout premier rang du repêchage de la LNH, par les Devils du New Jersey.

En 2016-2017, avec les Mooseheads de Halifax, Hischier a dominé les recrues de la ligue avec 38 buts et 86 points en 57 rencontres. Il a été nommé recrue de l'année dans la LHJMQ et la Ligue canadienne de hockey, et a reçu le trophée Mike-Bossy à titre de meilleur espoir professionnel dans le circuit Courteau.

Selon Dan Marr, directeur de la Centrale de recrutement de la LNH, Hischier a représenté son pays, les Mooseheads et sa communauté avec intégrité et humilité.

«La Centrale de recrutement de la LNH considère que Nico a brillamment affiché toutes les qualités que le prix d'excellence E.J. McGuire cherche à promouvoir», a déclaré Marr, dans un communiqué.

Ancien entraîneur et recruteur à plusieurs échelons au hockey, E.J. McGuire s'est joint à la Centrale de recrutement en 2002 à titre d'adjoint à Frank Bonello. À compter de 2005, il a assumé les responsabilités quotidiennes de la Centrale et a été l'instigateur de plusieurs mesures afin d'en accroître l'efficacité. Il est décédé d'un cancer en avril 2011.