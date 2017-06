Fleury, le joyau des Golden Knights

Les Knights ont fait de Fleury leur choix vedette en vue de leur première saison, à compter d'octobre.

Fleury a aidé les Penguins à remporter trois Coupes Stanley. Natif de Sorel-Tracy, l'athlète de 32 ans a été le premier choix au total lors du repêchage de 2003. Il a montré un dossier de 18-10-7 et une moyenne de 3,02 la saison dernière. En séries, il a eu un rendement de 9-4-2 et une moyenne de 2,56. Il avait fini par être supplanté par Matt Murray devant le filet des Penguins.

Le Québécois était présent au T-Mobile Arena, où la foule a chaudement accueilli sa sélection et son arrivée sur scène, avec le chandail des Golden Knights.

Les Knights ont aussi frappé un grand coup en allant chercher James Neal, qui a aidé les Predators à se rendre en finale de la Coupe Stanley contre Pittsburgh, cette année. Après une saison de 23 buts et 41 points, il a ajouté six filets et trois mentions d'aide en séries. L'Ontarien de 29 ans a signé 20 buts ou plus à chacune de ses neuf campagnes dans la Ligue nationale.

«Je crois que nous avons assemblé un excellent club en commençant avec devant le filet», a dit Bill Foley, le chef de la direction des Golden Knigts. «Je pense que les amateurs vont vraiment aimer l'équipe, nos échanges et les choix au repêchage que nous avons.»

Plus tôt dans la soirée, les Knights ont fait de Calvin Pickard, qui jouait avec l'Avalanche du Colorado, le tout premier joueur de leur histoire. La saison dernière, le gardien de 25 ans a montré une fiche de 15-31-2 et une moyenne de 2,98.

Trois attaquants du Québec ont été choisis: William Carrier de Montréal, anciennement des Sabres, Jonathan Marchessault de Québec, jadis des Panthers, ainsi que David Perron de Sherbrooke, qui portait les couleurs des Blues.

À sa première saison avec les Panthers de la Floride, sa première complète dans la LNH, en 2016-2017, Marchessault a surpris en inscrivant 30 buts et 21 passes en 75 parties. Sous contrat pour encore une saison, l'attaquant de 26 ans doit toucher 750 000$ en 2017-2018, une aubaine selon les standards de la LNH.

Le natif de Cap-Rouge retrouvera à Las Vegas son coéquipier Reilly Smith, que les Panthers ont refilé aux Golden Knights en compagnie d'un choix de 4e ronde. Rejoint par le Soleil en fin de soirée, Marchessault a préféré s'accorder une soirée pour digérer la nouvelle avec sa famille avant de commenter sa sélection.