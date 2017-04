Un lundi soir complètement fou dans la LNH!

À Toronto, la déviation de Tyler Bozak a électrifié le Air Canada Centre, lundi soir. Même chose à Nashville, où les Predators ont marqué en prolongation pour signer une troisième victoire en autant de sorties contre les Blackhawks de Chicago. Le plaisir s'est aussi prolongé à Boston et à Calgary, avant que les Sénateurs d'Ottawa et les Ducks d'Anaheim ne prévalent.

Peu de choses provoquent une poussée d'adrénaline comme des périodes supplémentaires en séries éliminatoires et la LNH n'avait pas connu pareille soirée en plus de 30 ans. Les quatre rencontres à l'affiche, lundi, ont toutes nécessité de la prolongation, une première depuis le 10 avril 1985, selon l'Elias Sports Bureau. La seule autre fois où cela s'était produit, c'était le 11 avril 1980. «Ce sont les matchs les plus amusants à jouer», a lancé Bozak.

On peu donc déduire que les joueurs éprouvent beaucoup de plaisir jusque-là dans les séries, car 11 des 24 matchs éliminatoires du premier tour se sont décidés en prolongation, dont les trois entre Toronto et Washington, et deux entre les Sénateurs et les Bruins. Les huit séries ont eu au moins un match de plus de 60 minutes. Le record pour la totalité des quatre rondes éliminatoires est de 17 matchs en prolongation, en 2013.

Comme les négligés que sont les Predators, les Leafs et les Blues de St. Louis menacent de causer des surprises, ces séries sont déjà spectaculaires en soi.

«C'était 10 sur 10», a dit l'entraîneur-chef des Predators, Peter Laviolette, au sujet de l'atmosphère dans la rencontre de lundi. «Je ne crois pas qu'il y ait un autre endroit comme (cet aréna).»

Les Predatorss l'ont emporté sur un tir du revers de Kevin Fiala après 16:44 de jeu en prolongation, le plus long match de la soirée. Fiala et ses coéquipiers Mike Fisher et James Neal se sont enlacés le long de la rampe pour célébrer la victoire qui leur a procuré une avance de 3-0 contre les Hawks, la meilleure équipe dans l'Ouest.

Expéditif à Calgary