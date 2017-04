Les Titans sacrées championnes!

Ayant conclu leur saison avec une fiche reluisante de 52-2, les filles de Pascal Dufresne ont bouclé la boucle en ne faisant qu'une bouchée de leurs adversaires de Dawson, qu'elles ont défaites par la marque de 8-2, à l'Arpidrome, le 8 avril, et de 4-2, au Centre des Loisirs de Westmount, vendredi.

«C'est une année extraordinaire, cette année. Tout ce qu'on a fait, on l'a gagné. Les tournois, la saison, les séries. C'était une équipe de rêve! Dans toutes mes années de coaching, je n'avais jamais vécu ça, de dominer aussi outrageusement le hockey féminin partout, que ce soit même lors de tournois aux États-Unis ou en Ontario. On a tout remporté», a constaté Dufresne, pas peu fier de sa troupe.

L'entraîneur attribue le succès de sa formation à son équilibre et son expérience, mais surtout à sa puissance offensive, qui a donné des maux de tête à bien des défensives adverses!

«J'avais huit finissantes. L'équipe était à maturité. C'était une vieille équipe, qu'on avait préparée depuis plusieurs années. On avait surtout aussi une super joueuse, Élizabeth Giguère, une attaquante vraiment dominante, qui a été première marqueuse de la ligue, qui a été nommée joueuse par excellence de la ligue. Dans le hockey féminin, il ne se marque pas beaucoup de buts, alors ça fait vraiment une grosse différence», a noté le pilote, qui comptait également sur «deux excellentes gardiennes de but et de bons défenseurs».

Redoutables

Malgré le roulement de personnel, les Titans s'annoncent tout aussi redoutables en vue de la prochaine saison, ce qui n'est pas pour déplaire au pilote.

«Ça va être une équipe plus jeune, mais j'ai l'impression qu'elle va être encore excellente, parce que la base était déjà bonne. Je ne suis pas inquiet pour l'avenir. On a encore une excellente gardienne, Marie-Pier Coulombe, qui reste encore une année avec nous, et une autre attaquante de talent, Gabrielle David, qui était à son année de recrue, cette année. Elle a fait l'équipe nationale des moins de 18 ans, elle va être une joueuse d'impact dans l'équipe et va offrir une bonne relève offensive. Ce ne sera pas une reconstruction totale», a estimé Dufresne.

Il faut dire que les succès sur la glace des dernières années rejaillissent sur le programme, qui s'est fait une réputation enviable auprès des joueuses et attire les meilleures de partout en province.

«Notre fierté, c'est cette notoriété qu'on a acquise. On est rendus la destination où les meilleures joueuses veulent jouer. Elles savent qu'elles vont venir ici et qu'elles vont se développer sur le plan hockey. Le placement de nos joueuses dans le circuit universitaire est extraordinaire aussi. Quatre-vingts pour cent de nos joueuses reçoivent des offres pour jouer universitaire, que ce soit au Canada ou aux États-Unis», raconte encore l'entraîneur, ajoutant «qu'après les championnats, il s'agit de notre plus grande récompense, comme responsables du programme».