Washington/Toronto: expérience contre exubérance

Alex Ovechkin et Nicklas Backstrom se souviennent de la première fois qu'ils ont disputé un match de séries éliminatoires, et ce, même si cela s'est produit il y a neuf ans.

Les yeux de Backstrom se sont illuminés à la simple idée de penser à l'adrénaline et l'émotion présentes en 2008. Ovechkin a ajouté «que toute l'organisation était heureuse parce que l'équipe avait fait un grand pas en avant».

La prochaine étape est attendue depuis bien longtemps. Ovechkin, Backstrom et les joueurs des Capitals de Washington ont vécu les séries à plusieurs reprises et ils y participeront pour une neuvième fois en 10 ans. Leur adversaire au premier tour, les Maple Leafs de Toronto, aligne pour sa part neuf joueurs qui prendront part à un premier match éliminatoire en carrière, jeudi.

Si les Leafs savourent leur première apparition au tournoi printanier depuis 2013, les Capitals ont l'oeil sur possiblement leur meilleure chance de remporter les grands honneurs. La route est longue et il faut gagner 16 parties. Depuis l'arrivée d'Ovechkin avec les Capitals, ils n'en ont toutefois jamais remporté plus que sept en séries. En première ronde, ils espèrent que leur expérience pourra supplanter l'exubérance de la jeunesse des hommes de Mike Babcock.

«Nous avons pris part à plusieurs séries et nous devons nous calmer et nous assurer d'être concentrés parce qu'il y a plusieurs choses qui se passent dans notre tête, a mentionné Backstrom. Leur équipe est jeune et talentueuse et nous en connaissons beaucoup sur elle.»

Seul Brett Connolly n'a jamais joué un match en séries parmi les Capitals. La troupe de Barry Trotz compte aussi dans ses rangs un triple champion de la Coupe Stanley et gagnant du trophée Conn-Smythe, Justin Williams, et Brooks Orpik, qui a remporté les grands honneurs en 2009.

Les Maple Leafs ont cependant les jeunes talentueux Auston Matthews, Mitchell Marner et William Nylander ainsi que plusieurs joueurs qui vont rapidement comprendre quel style de jeu on préconise en séries.

«L'expérience en séries est de leur côté, ça, c'est sûr, a fait valoir l'entraîneur-chef des Maple Leafs, Mike Babcock. J'aime cependant notre enthousiasme et notre fougue. Nous devrons exécuter les jeux rapidement et faire les bonnes choses.»

Zaitsev blessé

Les Maple Leafs seront privés de leur joueur le plus utilisé pour le premier match de la série. Babcock a indiqué que le défenseur Nikita Zaitsev ne sera pas en uniforme à Washington en raison d'une blessure au haut du corps. L'arrière de 25 ans sera remplacé dans la formation par Martin Marincin.

Zaitsev a été blessé dimanche, quand il a été plaqué le long de la rampe par Nick Foligno, des Blue Jackets. Babcock n'a pas voulu révéler si Zaitsev avait subi une commotion cérébrale. Il espère qu'il sera en mesure de revenir au jeu samedi.