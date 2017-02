Équipe Québec Féminin: le défi du manque de temps

Lavigne a ensuite traîné son baluchon dans la Ligue américaine et jusqu'en Angleterre, où il a passé trois saisons avant de rentrer à la maison et terminer sa carrière dans la Ligue nord-américaine de hockey. «Je voulais tenter ma chance sur les grandes patinoires comme celles qu'on retrouve en Europe et j'ai bien aimé l'expérience. J'aurais joué là-bas quelques années de plus, mais il fallait bien que je revienne au Québec si je voulais fonder une famille et apprendre un métier qui allait me permettre de gagner ma vie pour les années à venir», confie-t-il en jetant un coup d'oeil sur la patinoire.

Julien Vignola et Jérémy Labrecque ont amassé deux points chacun dans la victoire de 2-0 des Rapides de Beauce-Nord sur les Gouverneurs de Sainte-Foy-Sillery (Inter C) lors du premier match du tournoi. Le jeu blanc a été crédité au gardien Dominic Leclerc... Pierre-Alex Dupuis a marqué une paire de buts pour mener les Éclaireurs de Lac-Etchemin à une victoire de 4-3 sur les Olympiques de Repentigny (Inter C). Mathieu Lefebvre et Jordan Côté ont marqué les deux autres buts des vainqueurs... William St-Pierre a réussi l'unique filet de l'Océanic de Rimouski qui s'est incliné 3-1 devant le Phoenix de Sherbrooke chez les Élites... Jérémi Miville, Zachary Nicolas et William Abraham ont amassé un but et une aide chacun pour conduire le Drakkar de Baie-Comeau à un gain de 4-1 sur les Voltigeurs de Drummondville dans un duel de la catégorie AA, qui regroupe seulement huit clubs cette année... Comme plusieurs écoles étaient fermées mercredi en raison de la tempête, quelques écoliers ont profité de cette journée de congé supplémentaire pour venir passer quelques heures au Centre Vidéotron. François Ratté