Avalanche de rumeurs à Denver

«J'ai vu ça passer, cette rumeur-là, moi aussi, a-t-il admis en riant, hier, après l'entraînement du matin en banlieue de Denver. Ce n'est pas encore arrivé, j'imagine, et je ne sais pas non plus si ça va arriver. En fait, je ne sais pas vraiment ce qui va arriver...»

Ainsi va la vie chez l'Avalanche, qui accueille le Canadien mardi à Denver. Le club du Colorado est le pire de la Ligue nationale de hockey, et ses dirigeants ont déjà commencé à penser à l'an prochain. Il ne se passe d'ailleurs pas une journée sans que quelqu'un, quelque part, ne relance le nom de Duchene ou celui de Gabriel Landeskog sur le volatil marché de la rumeur.

Ce qui n'a pas aidé non plus, c'est que Duchene lui-même a ouvertement parlé de transaction tout récemment.

«Je ne dis pas que je veux une transaction, mais je suis ouvert à ce scénario parce que ça fait partie de notre réalité, et je comprends ça, a-t-il tenu à préciser. C'est moche ce qui nous arrive ici cette saison, et à cause de nos mauvais résultats, il y a de bonnes chances que certains des gars qui sont ici n'y soient plus la saison prochaine. Je suis probablement l'un d'eux.

«Perdre comme ça, c'est nul, a-t-il ajouté. C'est dur d'aller à l'aréna parfois, ça devient presque comme un travail. D'habitude, quand tu gagnes, tu t'amuses, c'est comme si tu devenais de nouveau un enfant. Mais on ne s'amuse pas beaucoup cette saison...»

L'autre nom qui revient souvent en coulisses, c'est celui d'un autre attaquant, le capitaine Landeskog. Partira, partira pas? Il essaie de ne pas trop y penser.

«C'est dur quand les rumeurs ne veulent plus cesser, mais il faut s'attendre à ça quand un club ne joue pas bien, a-t-il admis. Je veux rester ici et trouver une solution. Je l'ai déjà fait savoir à la direction. De toute évidence, au bout du compte, ce ne sera pas ma décision.»

Iginla veut «sa» coupe