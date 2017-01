Cal Foote et Jake Leschyshyn sur les traces de leurs pères

Philippe Boucher se souvient

Important, le match des espoirs? «Ça rappelle des souvenirs. L'année de repêchage, c'est important pour un jeune. Dans mon temps, c'était un match des étoiles Québec-Ontario, mais ça m'avait peut-être aidé à faire de moi un choix de première ronde. Tout le monde est ici, il y aura plusieurs directeurs généraux de la LNH, des dépisteurs, c'est un outil pour se comparer avec les meilleurs au Canada.» Derrière le banc, Philippe Boucher respectera les demandes du Bureau central de dépistage de la LNH, qui a concocté les différents trios. «Je me souviens de ce match à Halifax, il y a quelques années, où il y avait plusieurs joueurs du Québec, et qui s'est âprement disputé. Je n'ai rien contre le Match des étoiles de la LNH, c'est tout un spectacle à trois contre trois, mais ici, ce n'est pas la même chose. Les jeunes sont là pour se prouver et se faire voir.»

Comtois positif

Auteur de 66 points à sa première saison à Victoriaville, Maxime Comtois n'a pas produit au même rythme à son année de repêchage. Malgré tout, le centre des Tigres pointe au 15e rang du classement de la mi-saison parmi les joueurs nord-américains. «Je suis habitué de l'entendre, c'est tannant de toujours m'en faire parler. Je ne pense pas que ma fiche représente la manière dont je joue. Ceux qui ne me voient pas disent que je produis en deçà des attentes, ceux qui viennent à l'aréna savent que je me donne corps et âme. J'ai travaillé fort pour me sortir de cette léthargie et je commence à produire un peu plus. Avec mon style, je savais que ça allait revenir», a confié celui qui s'est présenté à ce match des espoirs dans l'objectif de démontrer qu'il pouvait «jouer avec les meilleurs». Après 44 matchs avec les Tigres, il a marqué 14 buts et amassé 32 points.