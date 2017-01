Weber conserve son titre

«J'ai un peu raté mon deuxième tir», a commenté le défenseur du Canadien. «Pourtant, je comptais sur lui pour me reprendre parce qu'après avoir été inactif pendant deux heures, on utilise souvent le premier tir pour se réchauffer.»

La recrue Patrik Laine (Winnipeg) est le seul autre à avoir franchi le cap des 100 mi/h avec une frappe de 101,7 mi/h. Weber avait choisi de demeurer fidèle au bâton «flex 122» qu'il utilise depuis l'an dernier et qui est l'un des plus rigides utilisés dans la LNH.

Quelles sont les chances que Weber puisse décocher un tir d'une telle puissance pendant un match? «Au cours d'une saison, il n'y a pas beaucoup d'occasions où l'on peut prendre son élan de la sorte», a noté Weber.

Parmi les autres moments forts de la soirée, le gardien Mike Smith (Coyotes de l'Arizona) a réussi un lancer de 188 pieds lors du défi des quatre lignes, alors que Ryker Kesler, le fils de 6 ans de Ryan Kesler (Ducks d'Anaheim), a déjoué entre les jambières un Carey Price souriant lors de la fusillade individuelle. Un exploit que le petit joueur a célébré en agitant le poing.

La section Atlantique du capitaine Price a tout de même remporté la compétition et a décidé d'affronter la section métropolitaine lors de la deuxième demi-finale, dimanche, lors du Match des étoiles disputé sous la formule d'un tournoi à trois contre trois entre les quatre sections.

Festivités en famille

Price en est à une quatrième présence au Match des étoiles, mais celle-ci revêt un cachet particulier parce que les festivités se font en famille. Geoff Molson a d'ailleurs nolisé un vol pour la délégation du Canadien et les familles de Price et Weber avaient leur place à bord.

«Les priorités changent quand on vieillit et qu'on bâtit une famille. C'est vraiment important de profiter de chaque moment et c'est important pour moi d'avoir ma famille ici. Si, dans quelques années, je pouvais me souvenir de cette fin de semaine en ayant de belles photos de Liv sur la patinoire, ce serait très cool.»

Price n'a pas dû attendre très longtemps puisque sa fille s'est retrouvée dans ses bras durant le concours d'habiletés. Elle était aux premières loges pour assister au concours de précision.

Le fait de devenir père est une facette qu'on oublie souvent dans la carrière d'un athlète. «On dort moins», rappelle Weber dont le plus jeune des deux enfants a un peu plus de 1 an.

Autant Price que Weber ont souligné l'élément apaisant que pouvait apporter l'arrivée d'un nouveau membre dans la famille. «C'est beaucoup plus facile de laisser de côté le match qui vient de se terminer quand on rentre à la maison et qu'on a un bébé qui nous sourit», a souligné Price.

«Ça fait du bien de revenir à la maison après une journée où ça n'a pas trop bien été à l'aréna et de voir un bébé qui n'a aucune idée du stress et de la pression qu'on subit», a renchéri le colosse Weber.