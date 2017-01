Le propriétaire des Hurricanes prêt à vendre l'équipe

(Québec) Le propriétaire des Hurricanes de la Caroline, Peter Karmanos, est maintenant prêt à vendre la totalité de son équipe, rapporte le réputé expert hockey de TSN et ESPN, Pierre Lebrun.

Lebrun a relayé la nouvelle sur Twitter, en début d'après-midi, samedi. «Peter Karmanos dit qu'il est ouvert à la possibilité de ventre l'entièreté de son équipe, pas seulement une partie. Cela dépend de l'offre», a écrit le journaliste, soulignant que le propriétaire des Canes ne ferme pas non plus la porte à conserver des parts de l'équipe.

La possible vente de la formation de Raleigh, en Caroline du Nord, défraie la manchette depuis plusieurs années. Les rumeurs avaient été relancées, à l'automne, après l'annonce d'un règlement en médiation entre Karmanos et ses trois fils, qui avait intenté une poursuite de plus de 100 millions $ contre lui.

Le descripteur des parties du Canadien au 98.5 FM, Martin McGuire, avait alors affirmé que Karmanos serait prêt à vendre et même relocaliser l'équipe de la LNH, au besoin. Quelques jours plus tard, le président des Hurricanes, Don Waddell, avait cependant catégoriquement rejeté l'idée que Karmanos cherchait activement à vendre son équipe. Selon lui, l'équipe traversait ses meilleurs moments, financièrement.

«Non et non», avait pour sa part répondu le commissaire adjoint de la LNH Bill Daly à un courriel du Soleil cherchant à savoir si la Ligue était au courant du désir de Karmanos de vendre l'équipe et si un déménagement était envisagé par le circuit Bettman.

Karmanos, 72 ans, s'est porté acquéreur des Whalers de Hartford en 1994, avant de déménager l'équipe en Caroline en 1996.

Selon les chiffres d'ESPN, les Hurricanes occupent le 30e et dernier rang de la LNH au chapitre des assistances, avec 11 933 spectateurs par match en moyenne. En novembre, le magasine Forbes estimait à 230 millions $ la valeur des Hurricanes. L'équipe avait été vendue au cout de 48 millions $, en 1994.