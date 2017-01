Des Bleus parmi les 100 meilleurs de l'histoire

(Québec) Parmi de nombreux Glorieux, une Merveille, un Magnifique et Monsieur Hockey, quatre anciens joueurs des Nordiques de Québec ont trouvé refuge au sein de la liste des 100 plus grands de l'histoire de la LNH dévoilée à Los Angeles, vendredi, à l'occasion des festivités entourant le match des étoiles du circuit Bettman.

Afin de souligner le centenaire de la LNH, un large comité de sélection formé de dirigeants, journalistes et anciens joueurs a identifié ces légendes ayant évolué dans la Ligue au cours de ces décennies. Le 1er janvier, la LNH avait fait connaître l'identité de 33 pionniers dont les heures de gloire remontaient de 1917 à 1966.

Vendredi, les noms de Wayne Gretzky, Bobby Orr, Mario Lemieux, Bobby Hull, Guy Lafleur, Patrick Roy, Sidney Crosby, Alex Ovechkin et plusieurs autres des années 70 à aujourd'hui ont rejoint ceux connus depuis le 1er janvier de Gordie Howe, Maurice Richard, Jean Béliveau et compagnie, ces grandes vedettes du demi-siècle précédent.

Dans le groupe sélect, plus d'une vingtaine de joueurs ont porté l'uniforme du Canadien de Montréal. La liste comprenait aussi les noms d'anciens joueurs des Nordiques, comme ceux de Peter Stastny, Joe Sakic, Mats Sundin et Peter Forsberg. On n'y a pas inclus celui d'Eric Lindros, puisqu'il n'a joué aucun match avec eux.

Les sélections de Stastny et Sakic allaient de soi, selon Maurice Dumas et Kevin Johnston, qui ont assuré la couverture des Nordiques pour Le Soleil au fil des ans.

«Il ne fait aucun doute dans mon esprit que Peter a été le meilleur joueur de l'histoire des Nordiques. Sakic a été très bon pendant ses sept saisons à Québec, il est le neuvième compteur de la LNH, mais Peter, c'est Peter», analysait Maurice Dumas, qui a longtemps été le directeur des sports au Soleil.

Celui-ci n'était pas surpris de voir les noms de Sundin et Forsberg sur cette liste. «Ils ont eu de très belles carrières, Sundin a plus d'un point par match à Québec et Toronto. Forsberg, lui, était tellement un joueur de séries, il se mettait le nez dans la margarine», illustrait-il avec son langage coloré.

Sa vision rejoignait celle de Kevin Johnston, qui tient une chronique de la LNH dans nos pages, bien qu'il soit présentement sur la liste des blessés, comme on le dit dans le jargon sportif. «Peter, c'était une évidence qu'il soit là. Il est le deuxième compteur des années 80, ce qui n'est pas rien parce qu'il y avait de très bons joueurs à son époque, dont Gretzky et Lemieux. Il avait beaucoup de caractère et traînait le club sur ses épaules.

«Peter était le prototype du parfait capitaine, dans la même catégorie que Mark Messier. Dans le cas de Joe, c'est juste que valeur qu'on ne l'ait pas vu jouer plus longtemps à Québec. Ce qu'il a fait avec une équipe aussi mauvaise, c'est exceptionnel», illustrait-il à propos de ses trois saisons de 100 points à Québec avant d'aller poursuivre son travail pendant 13 autres campagnes avec l'Avalanche.

Alain Côté, qui a joué en compagnie de Stastny et Sakic, était aussi d'accord avec leur présence dans le club des 100. «Mon seul tour du chapeau en carrière, c'était avec les aides de Peter et Marian. Je les avais juste aidés à amasser trois points... Peter, c'était une force de la nature, un joueur complet, un coup de patin puissant. Pour ce qui est de Joe, il était déjà dominant à son année recrue, et quand je suis parti à la retraite, il a pris mon numéro 19 et je savais qu'il lui ferait honneur», notait Côté.

Goulet absent

Une déception selon eux : l'absence de Michel Goulet. «Je souhaitais qu'il y soit parce des ailiers gauches ayant marqué plus de 500 buts, il n'y en a pas tant que ça», soulignait Dumas. «Il l'aurait mérité, mais c'est plus important d'être au Temple de la renommée que sur cette liste», précisait Johnston.

«Il a quand même marqué 548 buts. Je connais le chiffre, parce qu'il me dit toujours qu'on ne parle jamais des siens, juste du mien que je n'ai finalement jamais compté», rigolait Côté en ajoutant que «des joueurs, il y en a eu un pis un autre depuis 100 ans».