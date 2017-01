Koivu et Sakic au Temple de la renommée de l'IIHF

L'ex-vedette des Nordiques et de l'Avalanche du Colorado, Joe Sakic, Teemu Selanne, Uwe Krupp et l'Américaine Angela Ruggiero seront également honorés, en compagnie de l'Autrichien Dieter Kalt, à titre de bâtisseur. La cérémonie d'intronisation aura lieu le 21 mai à Cologne, en Allemagne, ville natale de Krupp.

Sakic est membre du «Club triple médaille d'or», ayant remporté la Coupe Stanley (en 1996 et 2001), le Championnat du monde de 1994 et les Jeux olympiques de 2002. Le Britanno-Colombien, qui est maintenant vice-président aux opérations hockey pour l'Avalanche, a remporté le trophée Conn-Smythe à titre de joueur par excellence des séries éliminatoires de la LNH en 1996, en plus d'être nommé joueur par excellence des Jeux de 2002. En 1378 matchs de la LNH, Sakic a marqué 625 buts et s'est fait complice de 1106 autres. Il a été admis au Temple de la renommée du hockey en 2012.